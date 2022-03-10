迪士尼公開反對佛州《不說同性戀法》執行長：本想私下搞定 但沒成功

迪士尼 (DIS-US) 終於公開反對佛州備受爭議的《不說同性戀》法，執行長 Bob Chapek 稱公司「最初的做法沒把事情做好」。

美國佛州周二 (8 日) 通過《家長教育權利法》法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同，而反對陣營把法案取名為《不說同性戀》法。

Chapek 表示，他將與佛州州長 Ron DeSantis 會面，且迪士尼將捐贈 500 萬美元給相關組織，包括捍衛 LGTBQ + 權利的人權運動組織 (Human Rights Campaign)。

Chapek 在迪士尼年度股東大會上表示：「我知道很多人不滿我們先前沒有公開反對該法案。我們從最初就反對該法案，但我們選擇沒有公開反對，是因為我們以為透過背後的工作會更有效用，即直接與兩邊的立法者接觸溝通。我們希望靠著與這些立法者的長期良好關係，能讓結果更美好，但儘管經過數週的努力，我們最終還是沒有成功。」

「我今天早上打電話給州長 DeSantis ，表達我們的失望和擔憂。該法可能會被用來不公平地針對同性戀、女同性戀、非二元和變性兒童與家庭。」

「州長聽到了我們的擔憂，並同意與我和佛州 LGBTQ + 團隊高層會面，討論解決這個問題的方法。」