〈美股早盤〉風險情緒回升 國際油價回落 美股開高走高 道瓊漲逾600點

隨俄烏戰爭以及西方各國制裁影響美股連日受創後，市場風險情緒回升，油價、金價回落，美股周三（9 日）開高走高。截稿前，道瓊工業指數上漲逾 600 點或近 1.91%，那斯達克綜合指數漲 2.42%，標普 500 指數漲 1.96%，費城半導體指數漲 3.08%。

俄烏兩國將於明（10 日）在土耳其舉行新一輪會談，市場期盼兩國能透過外交途徑協調讓戰事早點結束，儘管兩國已進行 3 輪談判，但距停戰共識似乎仍有距離，因此明日的談判結果將會是市場關注重點。

與此同時，大宗商品也是投資人另一關心重點，隨美國、英國、歐盟紛紛表示對俄國能源進口祭出制裁，國際油價一度飆漲，不過隨後出現回落，但仍處在 2008 年以來高點。截稿前，布蘭特原油 5 月合約結算價下跌 4.99%，每桶暫報 121.60 美元，西德州中級原油（WTI）4 月合約結算價下跌 5.2627%，每桶暫報 117.19 美元。

隨油價飆漲，美國通膨率也高居不下，市場預料聯準會（Fed）下周將升息 1 碼平抑通膨，長期的高通膨將對美國經濟成長帶來壓力。美國 10 年公債殖利率上升至 1.9200%。

加密貨幣方面，有外媒報導指出，拜登將在本周簽署一項行政命令，目標是針對加密貨幣建立一個全盤的監管架構，最快於美東時間周三發布，比特幣、以太幣聞訊大漲，截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 8.7%，報 42,109.80 美元，以太幣上漲 6.1%，報 2,739.64 美元。

截至台北時間周三（9 日）22 時許：

道瓊工業指數上漲 623.66 點或 1.91%，暫報 33,256.30 點

那斯達克綜合指數上漲 306.67 點或 2.40%，暫報 13,106.85 點

標普 500 指數上漲 81.61 點或 1.96%，暫報 4,252.31 點

費半上漲 96.69 點或 3.06%，暫報 3,251.97 點

台積電 ADR 上漲 3.14% 至每股 103.14 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.9200%

紐約輕原油下跌 4.77% 至每桶 117.80 美元

布蘭特原油下跌 4.81% 至每桶 121.83 美元

黃金下跌 2.34% 至每盎司 1,995.40 美元

美元指數下跌至 98.19

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Bumble(BMBL-US) 早盤上漲 39.20%，至每股 23.19 美元

交友軟體公司 Bumble 第四季財報營收報 2.082 億美元，每股獲利虧損 0.08 美元，皆低於市場預估的 2.096 億與每股虧損 0.02 美元，但第四季總付費用戶達 300 萬人，年增 10.6%，ARPPU（平均每位付費用戶收入）為 22.83 美元，比去年同期成長 2.81 美元。

此外，Bumble 也給出不錯展望，預估 2022 全年營收介在 9.34 億至 9.44 億美元之間，市場普遍預估為 9.391 億美元；該公司預測第一季營收將落在 2.07 億美元至 2.1 億美元之間，已將撤出俄國與白俄羅斯業務後的影響納入。

Stitch Fix(SFIX-US) 早盤下跌 17.80%，至每股 9.05 美元

線上購物與造型服務公司 Stitch Fix 表示由於 2022 會計年度上半年活躍用戶數表現疲軟，以及轉換率改善時間的不確定性，預計全年收入將持平或有所下滑，先前該公司預測全年營收將保持在較高個位數成長，此外也取消對全年調整後 Ebitda 成長 1% 至 2% 的預估。

Stitch Fix 第二季（截至 1/29）營收年增 3% 至 5.17 億美元，低於該公司先前預估的 5.05 億至 5.2 億區間，當季虧損 3,090 萬美元，合每股虧損 0.28 美元，與市場預期一致，預估第三季營收年減 7% 至 10%，介在 4.85 億至 5 億美元之間，遠低於先前預估的 5.605 億美元。

金寶湯 (CPB-US) 早盤上漲 3.50%，至每股 43.78 美元

食品公司金寶湯（ Campbell Soup Company）上季營收報 22.1 億美元，略低於去年同期的 22.8 億美元，也不及市場預估的 22.4 億美元，每股獲利從一年前的 2.45 億美元或每股 0.8 美元，降至 2.12 億美元合每股 0.7 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 JOLTs 職位空缺報 1,126.3 萬，前值 1,092.5 萬

美國上周 EIA 原油庫存變動報 - 186.3 萬桶，預期 - 125 萬桶，前值 - 259.7 萬桶

華爾街分析：

Yardeni Research 的策略師 Ed Yardeni 在表示：「就美國經濟而言，我們現在看到的是滯脹，通膨持續上升，經濟增長低於俄烏戰爭前的預期，不排除出現經濟衰退的可能性。」

瑞士信貸資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，隨著不確定性的出現，股票市場高度波動，並指出上漲主要是由盤中交易推動的，而長期投資人正在離開市場。

Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示，俄烏入侵的持續時間必然會對歐美經濟造成壓力，對市場保持觀望態度。