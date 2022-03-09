俄烏戰事恐衝擊航運業 交長：已成立跨部會平台協助

俄羅斯入侵烏克蘭戰事已經延燒 2 周，導致全球航運市場大亂，原油、大宗商品價格漲翻天。交通部長王國材今 (9) 日表示，外界關心的海運方面，政府已成立跨部會平台來協助，目前運作良好，而國籍航空飛往歐洲的重要航點也未受到影響。

目前海運產業尚未進入旺季，不過，俄烏戰爭已經嚴重影響橫跨黑海的貨物運輸，部分載運原油、散裝貨櫃遭到攻擊或扣留，迫使船隻改道航行，也讓歐洲塞港情形更加嚴重，即將進入夏季旺季，若俄烏情勢再不改善，恐再次出現供應鏈危機。

全球前三大貨櫃航運商馬士基 (Maersk)、地中海航運 (MSC) 及法國達飛海運 (CMA CGM) 先前都已宣布，暫停對俄羅斯的非基礎必需品運輸服務。有研調機構預測，海運價格恐再翻漲 2-3 倍，每口 40 呎標準貨櫃 (FEU) 的運價將從目前的 1 萬美元飆升至 3 萬美元，空運費率可能漲更凶。

對於外界擔憂，王國材上午前往立法院備詢時受訪指出，目前國籍航空飛往歐洲的重要航點並未受到影響；海運方面，政府也已成立跨部會平台來協助，目前運作非常良好。

王國材表示，我們已經請航港局跟陽明海運 (2609-TW) 合作，以及經濟部、農委會，跨部會成立一個平台，也就是說，若對於國內重要物資、尤其是民生必需品的運送，這部分我們會透過該平台來協助，包括價格的平穩、艙位的分配等，目前看來運作非常良好。

至於空運部分，民航局說明，俄羅斯領空的北航路西伯利亞已經關閉，很多航班都要繞道，華航 (2610-TW) 過去飛法蘭克福偶爾會走北航路，因距離較近，但過路費很貴，因此還要計算油量、過路費以及當時的風向、天氣等，目前台灣飛往歐洲仍是法蘭克福、維也納等幾個重要航點，都正常運行當中。