路透：傳亞馬遜併米高梅將獲歐盟監管機構無條件批准

路透周三（9 日）援引知情人士消息報導，亞馬遜以 85 億美元收購電影製片商米高梅（MGM）的交易，預料將獲歐盟反壟斷機構無條件批准，此舉將加劇亞馬遜與其他串流媒體競爭對手 Netflix(NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US) 的競爭。

亞馬遜去年 5 月宣布收購米高梅，是迄今為止亞馬遜進軍娛樂業所邁出的最大膽的一步，也是亞馬遜對串流媒體領域野心的展現，同時該筆交易是亞馬遜第二大收購案，僅次於 2017 年以 137 億美元收購全食超市（Whole Foods）。

該筆交易將使亞馬遜的影視資料庫變得更加強大，米高梅擁有電影《007》版權，根據米高梅數據，《007》系列電影業史上最賺錢的版權，全球票房收入近 70 億美元。

此外，米高梅旗下還擁有 Epix 有線電視頻道，曾製作《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）、《冰血暴》（Fargo）、《維京傳奇》（Vikings）和《創智贏家》（Shark Tank）等熱門節目。

歐盟執委會將於下周二（15 日）決定是否批准該交易。該委員會對無條件通過的報導消息拒絕置評，亞馬遜也不願多談，僅以積極配合監管機構回應。

知情人士還透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）也將於 3 月中旬決定是否批准該交易。本月初時有報導稱，FTC 正準備對亞馬遜收購米高梅交易提起反壟斷訴訟。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價上漲 1.59%，每股暫報 2,763.55 美元。