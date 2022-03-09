〈俄烏衝突〉大宗商品天價 催生增闢產能 分析師：開拓重工將大發利市

券商 Jefferies 分析師指出，俄國侵略烏克蘭之舉，可能讓美國重工業設備巨擘開拓重工 (Caterpillar) 大發利市，令該股周二漲近 7%。

Jefferies 分析師 Stephen Volkmann 將開拓重工 (CAT-US) 股票評級自「續抱」調升至「買進」，目標價則自 215 美元調升至 260 美元，隱含漲幅近 24%，激勵開拓重工周二大漲 13.3 美元或 6.76%，收 210 美元。

Volkmann 此前對開拓重工股票持謹慎態度，認為 2022 年與其後迎來的週期性改善不會與先前的週期相同，但如今俄烏衝突已改變了他的計算方式。

Volkmann 周二寫道：「近來東歐的動盪讓全球大宗商品市場重塑其根本，在結構上推升了定價，且經歷多年投資不足後，產能將增加。」

「儘管新項目需要時間，但採礦和石油和天然氣行業都需要多元化供應。開拓重工向來是商品和整體通膨的強大對沖工具。」

俄國侵略烏克蘭導致大宗商品價格上漲。基準原油價格在過去兩週上漲了約 38%。鎳價已飆升 250%，甚至周二在 LME 暫停交易。

計入周二，開拓重工今年迄今約上漲 1.58%，優於同期下跌約 12% 的 S&P 500 指數。

計入此回評級調升，目前追蹤該股的分析師約有 57% 給予買進評級，6 個月前該比例約莫 44%。S&P 500 指數成分股平均買進評級比為 58%。

開拓重工目前分析師平均目標價在 243 美元，高於升級前的每股約 241 美元。6 個月前，分析師平均目標價約 237 美元。

