〈俄烏衝突〉亞馬遜跟進制裁！停止俄國全新AWS合約申請

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (8 日) 表示，該公司雲端運算部門將暫停接受來自俄羅斯的全新合約申請。目前微軟 (MSFT-US) 在俄羅斯當地市場，包含雲端在內的所有服務已停止全新銷售。

亞馬遜雲端運算部門 AWS 的公關負責人接受《日本經濟新聞》採訪時表示，「考量俄羅斯現狀和不確定性等，目前 AWS 服務已停止接受來自俄羅斯的全新註冊。」

亞馬遜的 AWS 在俄羅斯雲端服務市場約拿下 15% 市占率，逐漸逼近業界龍頭微軟公司。不過，AWS 並未在俄羅斯設置資料中心或營業據點，主要客戶大多是在俄羅斯設有開發據點的國外企業。

俄羅斯持續侵略烏克蘭之後，烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 呼籲要求各地科技企業，停止在俄羅斯的業務。除了消費者相關的智慧型手機銷售等，在企業相關的雲端及企業資源規劃 (ERP) 等產品和服務方面，費多羅夫也呼籲該領域的企業能配合。

微軟率先響應烏克蘭政府，於 3 月 4 日表態停止俄羅斯市場的服務和產品的全新銷售。另外，美國甲骨文 (ORCL-US) 和德國 SAP 也表示採取相同方針。

在雲端領域，目前對企業活動和市民生活影響較大的範疇大多不受影響，這方面的原有客戶們依然可獲得相關服務。

而在金融領域，市民生活已經受到影響。美國最大發卡機構 VISA(V-US) 和第二大的 Master Card(MA-US) 都已經停止俄羅斯業務，在俄羅斯以外國家發行的 VISA 和 Master Card 信用卡都無法在俄羅斯國內使用，俄羅斯國內發行的 VISA 和 Master Card 信用卡也同樣不能在俄羅斯國外使用。