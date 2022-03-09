〈俄烏衝突〉俄羅斯將禁止部份原物料出口作為反制 兩日內公布清單 

美國周二 (8 日) 對俄羅斯經濟命脈石油祭出禁運令、英歐也表示逐步淘汰俄國油氣產品之後，俄羅斯隨即宣布將限制某些商品和原物料出口，受影響清單會在兩日內公布。

根據周二公布的文件，俄羅斯總統普丁已經簽署命令，禁止或限制國內原物料在 12 月 31 日之前的出口，目前莫斯科當局正在研擬禁止出口國的清單。

俄國是全球第三大石油生產國和最大天然氣出口國，也是農作物和金屬出口大國。在俄羅斯入侵烏克蘭之後並招致西方國家一連串制裁之後，大宗商品價格一路飆漲。

普丁公布將實施出口禁令後，國際油價周二延續漲勢，但收盤價仍低於周一盤中觸及的每桶 139 美元高點。鎳價周二一度飆上歷史新高，小麥、鋁、鈀金價格應聲上漲。

目前俄羅斯的反制措施除了較具體的禁止資金外流之外，大致上仍模糊。俄國本周公布所謂的「不友善國家」清單，並且威脅要切斷北溪一號管線輸往歐洲的天然氣。

西方國家則持續加碼制裁，美國和英國周二稍早宣布禁止俄國石油進口，對俄國油氣依賴更深的歐盟立場仍分歧。但各大企業擔憂受制裁波及，在實際措施公布之前就開始閃避俄國原油等商品。

俄國同日宣布將恢復盧布交易。根據莫斯科交易所的公告，外匯、貨幣市場和附買回市場將恢復交易，上述市場從 3 月 5 日就停止交易至今。

但俄國股市仍休市。俄股自 2 月 28 日就停止交易，寫下俄羅斯當代歷史最長休市紀錄。