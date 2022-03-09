拜登對俄經濟命脈下重手 宣布全面禁止俄國能源進口

美國總統拜登周二（8 日）宣布，美國將全面禁止進口俄國能源，包括石油與天然氣與煤炭，此舉是對俄國入侵烏克蘭制裁的重大升級，與此同時，西方盟國正努力將俄國從全球經濟中分離出來，以懲罰俄國總統普丁無端的侵略行為。

拜登在白宮表示：「今天我宣布，美國的目標是俄國的經濟命脈。我們將全面禁止從俄國進口石油、天然氣與煤炭。這意味著俄國無法在將石油運進美國港口，美國人民對普丁的戰爭戰爭機器又進行一次強而有力的打擊。」

拜登也承認，新的禁令將使物價惡化，但警告企業不要利用此局勢趁機哄抬價格，他說：「俄羅斯的侵略讓所有人都付出代價，現在不是謀取暴利或哄抬價格的時候。」

就在拜登發表談話前，英國宣布自行對進口俄國石油限制，並表示將在今年底前會逐步停止進口俄國石油。

歐盟周二稍早也公布一項計畫，打算逐漸擺脫對俄國化石燃料的依賴。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在新聞稿中表示，不能依賴一個明確威脅歐盟的供應商。

根據美國能源情報署（EIA）數據顯示，2021 年每天從俄國進口約 67.2 萬桶石油，這一數字占美國石油與成品油進口總額的 8%。美國大部分原油與石油都自加拿大、墨西哥與沙國進口，因此美國對俄國的石油依賴來說比歐盟國家低許多。

此外，EIA 同日發布最新月報顯示，EIA 將 2022 年西德州中級原油（WTI）期貨價格從先前預估的每桶 79.35 美元，上調至每桶 101.17 美元，預計 2023 年每桶價格為 84.89 美元，先前預估為美桶 64.48 美元。

產量方面，EIA 將 2022 年美國石油產量預期從每日 1,197 萬桶上調至 1,203 萬桶，2023 年產量從先前預估的每日 1,260 萬桶上調至每日 1,299 萬桶。

截稿前，布蘭特原油 5 月合約結算價上漲 6.43%，每桶暫報 131.13 美元，西德州中級原油（WTI）4 月合約結算價漲 6.1977%，每桶暫報 126.80 美元。