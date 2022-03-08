殼牌為上周低價買俄原油致歉 宣布將停止購買俄國原油、天然氣

殼牌（Shell Plc）周二（8 日）為上周向俄國逢低買進石油發聲明致歉，並宣布公司將逐步停止購買俄國石油與天然氣，且立即停止短期市場上與俄國的原油交易，以及關閉在俄國相關業務。

殼牌在周二的聲明表示：「我們意識到，上周購買一船俄國原油的決定是錯誤的，對此深感抱歉。迄今為止，我們的行動一直是在與各國政府進行討論的基礎下實施，內容是有必要讓社會擺脫仰賴俄國能源的束縛。」

聲明提到，作為立即採取行動的第一步，公司將停止所有向俄國原油的現貨採購，此外也將關閉其在俄國的加油站、航空燃油與潤滑油業務。

不過殼牌也表示，可能需要數周的時間才能擺脫對俄國原油依賴，因為這是一個「複雜的挑戰」，而且結果將導致其部分煉油產的燃油產量下滑。

殼牌執行長 Van Beurden 周二說，對俄國制裁在安定歐洲社會與能源供應間陷入兩難境地，不過公司會配合各國政府的決定，協助管理對能源供應安全的潛在影響，特別是歐洲。

然而，另一家法國石油公司道達爾（TotalEnergies）執行長周二受訪時表示，將會繼續購買俄國天然氣，因為客戶依賴這些供應。

殼牌上周五逢低買進 10 萬噸烏拉爾原油（Urals），價格與國際油價計價標準布蘭特原油（Brent Crude）相比，每桶現省 28.5 美元，為史上最大折扣。

這項交易雖未違反西方國家制裁，但遭到烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特批評稱：「這些石油聞起來是否像烏克蘭人的血？」

隨後殼牌聲明強調，將盡可能尋找替代品，但因俄國在原油出口具舉足輕重地位，一時間很難辦到，也說一旦俄羅斯原油斷供，歐洲汽、柴油供應恐怕會在幾周內中斷，同時宣布，購買俄國原油所獲得的利潤，將全數用於成立專門的基金，與國際人道救援組織合作，為烏克蘭人民提供更多援助。