懲罰俄羅斯入侵烏克蘭 高盛：美國至少還有5招可用

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 指出，美國在制裁俄羅斯方面可以有更多選項，以懲罰俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

他在給客戶的報告中表示，「額外制裁的可能主要取決於烏克蘭戰爭的進展；但就目前來看，制裁似乎有可能進一步升級。」

Hatzius 隨即列出美國可能採取的另外五項行動：

制裁更多俄羅斯個人和相關公司。 制裁其他銀行或限制其清算美元交易的能力。 減少能源交易制裁的例外情況。 禁止進口俄羅斯能源。 調升自俄羅斯進口的關稅。

美國和歐洲採取的制裁措施，包括阻斷部分俄羅斯銀行進入 SWIFT 支付系統以及對俄羅斯中央銀行實施制裁，已經導致盧布暴跌，莫斯科證券交易所停止交易。

為了增加經濟壓力，美國企業和越來越多跨國公司加入抗議莫斯科對烏克蘭的軍事攻擊，採取行動切斷與俄羅斯的商業往來或支持烏克蘭難民。

光是過去一天，IBM (IBM-US) 就宣布停止在俄羅斯的業務。消費品巨頭寶潔公司 (PG-US) 將把業務縮減到只向俄羅斯人銷售最低限度的基本必需品。牛仔褲製造商 Levi"s (LEVI-US) 已暫停俄羅斯業務。

Levi"s 發表聲明表示，「2021 年本公司大約 4% 的總淨收入來自東歐，其中一半與俄羅斯有關。但任何商業考慮顯然都比不上這麼多人所經歷的人類苦難。」

Hatzius 補充說，美國應該與盟國更緊密地合作，以使對俄羅斯的制裁真正發揮效果。

他說，「如果美國以及潛在的盟友聯手對未遭制裁國家的公司實施二級制裁，那麼美國推動的制裁才會產生更大的影響。特別是，對俄羅斯石油的禁令只有在其他國家不會同步吸收俄羅斯的過剩出口時才會更有效。為防止這種情況，美國可能會與歐盟攜鳥，對購買俄羅斯石油的非制裁國家企業進行處罰。」

據報導，白宮正計畫禁止進口俄羅斯石油，最快周二 (8 日) 就會發布。