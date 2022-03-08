必和必拓CEO：受到通膨拖累 2022年全球經濟成長恐低於5%

必和必拓 (BHP-US) 執行長 Mike Henry 週二 (8 日) 在一場會議中表示，必何必拓預計全球經濟成長可能低於上個月預測的 5%。他認為，大宗商品價格飆升可能會對通膨產生「溢出效應」，而俄烏之間的戰火更進一步推高了通膨。

Henry 表示，由能源轉型和人口增長等因素推動的需求導向型通膨，對必和必拓和以及公司所在國澳洲是一個機遇，但不能因此自滿。「我們不應該因為近期大宗商品價格高升而陷入虛假的安全感。」

同時，Henry 也表示，俄烏緊張局勢突顯出必和必拓去年決定進軍鉀肥領域的重要性，該公司在加拿大的 Jansen 項目投資了 57 億美元。有鑑於鉀肥的生產集中在俄羅斯、白俄羅斯以及加拿大，市場很容易受到干擾。

國際貨幣基金組織 (IMF) 日前警告，俄烏之間的戰爭以及俄羅斯因此遭到的制裁，已經對全球經濟產生「嚴重影響」，衝擊還可能進一步升級。在價格壓力已經很高的時候，這場危機正在對通膨和經濟活動造成不利衝擊。

IMF 在世界經濟展望 (World Economic Outlook) 報告中表示，2022 年全球經濟成長將從 2021 年 10 月時預估的 4.9% 下調至 4.4%。聯合國 (UN) 的報告則是顯示，2022 年全球經濟預估將增長 4%，低於去年的 5.5%，並隨後在 2023 年降至增長 3.5%。