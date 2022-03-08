〈俄烏衝突〉萬箭齊發 俄羅斯成全球面臨最多制裁國家

俄羅斯總統普丁出兵攻打烏克蘭後，俄國在短短 10 天內超越伊朗和北韓，成為全球面臨最多制裁的國家。

全球制裁追蹤機構 Castellum.ai 的數據顯示，從 2 月 22 日起，在美國和歐洲盟國領導下，俄國成為 2,778 項新制裁的目標，使俄國面臨的制裁數量超過 5,530 項，超過伊朗。伊朗在 10 年內面臨 3,616 項制裁，多數原因是核武計畫和支持恐怖主義份子。

Castellum.ai 說，2 月 22 日以來各國對俄國祭出的制裁，以個人為主，占 2,427 項，鎖定企業、政府機關等實體的制裁則為 343 項。

瑞士是全球採取最多制裁行動的國家，共計對俄國實施 568 項制裁措施，歐盟為 518 項，法國 512 項，美國 243 項製。

俄國面臨的壓力一天比一天沉重，上周末美國運通（American Express）和 Netflix 也採取行動，宣布暫停俄國業務。有些企業這樣做，是因為制裁責任，但有些企業是自行宣布抵制俄國。

Castellum.ai 共同創辦人、前美國財政部官員 Peter Piatetsky 表示，這是「金融核戰」，也是史上最大規模制裁行動，俄國在不到兩周時間內，從全球經濟一部子淪落為「金融賤民」。

此舉顯示美國與盟友大團結，試圖運用經濟實力，擋下普丁，這也顯示這些國家不願派兵前往非北約（NATO）國家烏克蘭。

俄國副總理 Alexander Novak 周一（7 日）表示，若西方國家真的拒絕進口俄國石油，可能對國際能源市場帶來災難性後果，損害消費者利益。他並說，俄國可將石油外銷至其他市場，對此俄國已做好一切準備。

普亭則在上周六警告各國，若有國家在烏克蘭設禁飛區，會被視為介入武裝衝突，若有國家制裁俄國，視同宣戰。