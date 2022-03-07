西方制裁俄國金融大戰 估將產生四大衝擊

在俄羅斯正式軍事入侵烏克蘭後，國際股市近期震盪加劇，凱基投顧今 (7) 日指出，如今的俄烏軍事戰爭已演變成西方國家共同制裁俄羅斯的金融大戰，預計將產生四大衝擊，建議投資人持續防禦型操作。

圖表：凱基投顧提供。

對於西方國家本次對俄國經濟制裁，凱基投顧預估，影響程度和範圍將遠大於先前對伊朗或北韓的制裁。

由於歐盟 3 月 2 日已宣布先將 7 家俄國銀行逐出 SWIFT(環球銀行金融電信協會) 名單，俄銀將無法與外國金融機構使用此系統作為任何貿易往來的款項收付，意味俄國進出口會嚴重受阻。

凱基投顧預料，西方各國對俄國經濟制裁將產生四大衝擊，包括能源通膨、食品通膨、汽車與半導體供應鏈斷鏈隱憂、PC 等消費性電子產品出貨受阻等。

第一，俄國的天然氣和原油全球市占各為 17%、11%，若能源出口受阻將嚴重引發能源通膨，此已反映在國際油價創下 11 年新高，每桶直逼 120 美元。

其次，俄國的小麥全球市占為 9%，若受阻也將使全球食品通膨雪上加霜。

第三大衝擊是，俄國的鈀金、鉑金、鎳的全球市占分別為 40%、10%、6%，若出口受阻，將影響汽車與半導體的供應能力。

最後，凱基則是觀察到俄國一年對全球 PC 消費總量占比約 2%，對台灣的 PC 品牌廠而言，有 5% 以上的營收曝險。

不僅如此，俄國針對西方制裁也進行反擊，宣布禁止外資出售有價證券，此舉讓持有俄國有價證券的投資人面臨流動性風險，再加上西方各國制裁規模前所未見，讓俄羅斯對外債務陷入違約的可能性極高。

凱基投顧認為，全球避險情緒持續升溫，在風險不確定因素消除前，建議投資人持續進行防禦型操作，將資金重心布局在高股息、高殖利率等利多題材類股。