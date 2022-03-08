蘋果春季發表會將登場 精元今年出貨比重可望再提升

蘋果 (AAPL-US) 即將舉行 Peek Performance 春季發表會，外界推測，新款 MacBook Air 將換上 M2 處理器，而 MacBook Pro 則會在下半年推出更新版本。蘋果鍵盤供應商精元 (2387-TW) 看好，今年在產品品質、價格提升下，今年在蘋果的出貨比重有望較去年增加，推升全年營收創新高。

外媒報導，蘋果 2022 春季發表會可能會推出新款 iPhone SE、iPad Air 和 Mac 電腦，預期 M2 晶片將同步亮相，其中，新款 MacBook Air 除了調整 CPU 與 GPU 核心數量外，現有 MacBook Air 可能搭載 M2 處理器，不過外型設計不會有太大改變。

此外，蘋果今年下半年將要推出的 4 款 Mac 系列產品，包括 13 吋 Macbook Pro、Mac Mini、24 吋 iMac 及全新設計的 Macbook Air 都將搭載 M2 晶片，精元為全球前三大鍵盤廠，今年持續拿下蘋果新機種的鍵盤訂單。

精元表示，今年與其他鍵盤供應商在價格、設計製程、品質與交貨速度上都有差異，預期今年出貨將進一步增加，帶動美系客戶營收比重提升，且新機種已啟動拉貨，全年營運續拚成長。

法人預期，精元目前鍵盤營收比重已從 75% 增加至 80%，隨著美系客戶新品上市，加上今年新增新筆電客戶訂單，全年營收有望年增 5-10%，將衝破 260 億元，創高。

為提升生產效率，精元持續增加自動化產線，其中，背光模組已完成擴產，雖然營收比重不到 10%，不過今年將積極爭取更多客戶訂單，藉此提升營收貢獻。