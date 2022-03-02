美銀：美股仍未觸底 標普500指數可能再跌12%

美股在近期大幅波動，美國銀行 (BofA) 在週一 (1 日) 發布的報告中表示，太多投資人傾向於逢低買進，不願意認賠賣出，股市未來可能還有更多下行空間，標普 500 指數可能再下跌 12%。

報告中指出，標普 500 指數在 1 月下旬和 2 月經歷了大規模拋售，但隨後出現了逆轉上升，創下了一系列較低的高點，這是一個關鍵指標，表明股市趨勢已經轉向下行，至少在短期內如此。

美銀分析師 Stephen Suttmeier 表示：「1 月下旬和 2 月下旬都出現了大幅下跌，隨後逆轉上漲。然而，這兩個時期都沒有顯示出真正的崩盤。」他認為，近期股價走勢表明，雖然股市已經出現了「短期低點」，但尚未真正的觸底。

隨著地緣政治緊張局勢日益加劇，Suttmeier 認為股市未來面臨更多下行風險，如果標普 500 指數的策略性反彈停在 4600 點的關鍵阻力位下方，表明該指數仍有進一步下跌至 3800 點至 4000 點的風險，意味著標普 500 指數可能較目前水準再下跌 12%。

而以科技股為主的那斯達克 100 指數的跌幅可能更大，因為該指數不包含能源股，近期能源股在油價上漲的情況下持續飆升。

目前而言，投資人仍在買入。美國銀行的 Savita Subramanian 在週二的一份報告中指出，今年迄今，該行的私人客戶每週都在淨買入股票，並且此次下跌的買盤較先前的回調更為積極。

儘管不少投資人在為股市反彈做準備，但投資者情緒持續下降。 CNN 的恐懼與貪婪指數 (The Greed and Fear Index) 目前為 18，代表「極度恐懼」，而 AAII 投資者信心調查顯示，看跌指數接近 9 年高點。