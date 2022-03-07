石油禁令擔憂衝擊全球金融市場 亞股重創 美股期貨下跌

全球市場在亞洲周一 (7 日) 交易時段陷入恐慌，由於擔心美國及其歐洲盟友將禁止俄羅斯石油，造成亞洲市場及美股期貨下跌，而主權債券和黃金等避險資產飆升，油價暴漲，人們擔心全球經濟將遭遇通膨打擊。

港股在周一亞股領跌，跌幅一度超過 4%，然後有所縮減。中國上證指數跌約 1.5%，日本股市跌約 3%，南韓股市跌幅也在 2% 以上。

油價飆升，布蘭特原油期貨上漲上漲 8.63% 至每桶 128.30 美元。美國 WTI 原油期貨也強升 7.33% 至每桶 124.16 美元。布蘭特原油一度來到 139.13 美元，創 2008 年 7 月以來新高。

在亞洲上午時段，美國道指期貨下跌 1.09%，標普 500 及那斯達克 100 期貨各跌約 1.4% 及 1.75%。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周日表示，美國及其盟國正在考慮禁止進口俄羅斯石油和天然氣，以應對俄國對烏克蘭的襲擊。議長 Nancy Pelosi 還在給民主黨同事的一封信中表示，美國眾議院正在「探索強有力的立法」，以禁止進口俄羅斯石油。

風險大屠殺導致資金流入避險市場，金價觸及每盎司 2000 美元，美國 10 年期公債殖利率降至 1.7% 以下。歐元兌瑞郎匯率，自 2015 年以來首次下跌至平價，引來瑞士有意干預的說法。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 發布報告認為，對於美國經濟來說，目前已有停滯性通膨的跡象，因通膨持續上升，而經濟成長弱於先前預期。

更糟糕的是，中央銀行對於商品供應問題無能為力。瑞信策略師 Zoltan Pozsar 認為，這種衝擊有可能蔓延成為「典型的流動性危機」。

現在市場也不得不擔心俄羅斯再次違約的可能性，這種情況曾帶來 1998 年避險基金長期資本管理公司 (LTCM) 的崩潰。

財經部落格《Zero Hedge》評論文章認為，若本次戰爭打擊面延續，接下來將是全球衰退，然後是 QE5 可能發生。