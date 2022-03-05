〈俄烏衝突〉剔除俄股再加一！標普道瓊跟進MSCI和富時 新興市場可能受益

愈來愈多主要指數公司加入剔除俄羅斯股票的行列，繼 MSCI 明晟、富時羅素 (FTSE Russell)、彭博 (Bloomberg) 等機構之後，標普道瓊 (S&P Dow Jones) 也宣布將從旗下指數剔除俄股。

標普道瓊周五宣布，將把俄股從其新興市場指數中剔除，另設一個獨立的俄羅斯指數，理由是俄股幾乎已經不可再投資，3 月 9 日開盤前生效，而且此政策適用於俄企的美國存託憑證 (ADR) 和全球存託憑證。

彭博同日稍早也宣布，將把俄國資產從旗下股票指數中剔除、俄國債券從旗下固定收益指數中排除。

潛在贏家

俄股遭剔除之後，可能出現潛在贏家。高盛預測，摩根大通 GBI-EM 全球多元化指數剔除俄股，重新分類之後，泰國、馬來西亞、南非、墨西哥股票可能受益。花旗全球市場認為，阿聯可能受益。

三星資產管理公司經理人 Alan Richardson 表示，俄股遭指數公司剔除後，資金可能偏好流入大宗商品豐富的印尼和馬來西亞，中國和印度也是潛在受益者。

最新跡象再度凸顯俄羅斯日益被排除在全球金融市場之外。目前俄國外匯存底遭凍結，莫斯科當局則實施資本管制、禁止外國人出售本地證券，國際投資人正設法逃離這個日益封閉的市場。

俄股本周暫停交易五天，創當代歷史紀錄，上回開市時間已經是 2 月 25 日。然而在倫敦掛牌的俄國股票這五天來暴跌逾 50%，形同壁紙，而有俄國曝險的歐洲企業，市值合計已蒸發超過 1000 億美元。

分析師預估，光是 MSCI 剔除俄股，就可能導致主被動基金從俄股撤資 320 億美元。

但彭博分析，這個前提是有辦法賣掉這些股票，因此不太可能發生基金大量拋售俄股的現象。理論上比較可能出現的情況是，這些基金仍持有已經一文不值的俄國證券。