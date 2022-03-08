大摩執行長：聯準會應有序升息 預計3月升25個基點

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 執行長 James Gorman 表示，儘管烏克蘭戰事引發地緣政治和經濟風險，聯準會仍應開始一系列升息，但必須「非常有條理地」進行。

市場普遍預期，聯準會將在 3 月 16 日將基準利率上調 25 個百分點。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，鑑於戰爭的不確定性，聯準會將會謹慎行事。

Gorman 在澳洲金融評論商業峰會上表示，聯準會可能需要堅定不移地升息，以遏制俄羅斯入侵烏克蘭後的價格飆升壓力。他預計，聯準會今年將升息 4 次，每次 25 個基點。

Gorman 同意鮑爾所說，不能在不確定之上大膽行事。他表示，聯準會當前所面臨的困境，是通膨正在升溫，而不是暫時性的。因此，聯準會的升息並不令人意外。

在俄羅斯發動戰爭之後，石油、金屬和其他大宗商品價格飆升，加劇了人們對通膨看不到盡頭的擔憂。

Gorman 表示，聯準會提高利率的同時，也不想讓經濟陷入衰退，如果讓經濟陷入衰退，就會陷入停滯型通膨，那會很糟糕，因此，升息預計會有序進行。

Gorman 還表示，他認為，在俄羅斯入侵烏克蘭後，對俄羅斯採取的「最重要的」行動就是停止購買其天然氣和石油。不過，摩根士丹利目前仍未就是否計畫暫停在俄羅斯的業務或切斷關係發表評論。