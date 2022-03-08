巴克萊：俄烏戰爭導致油價飆升 航空股恐再跌逾20%

在俄羅斯入侵烏克蘭後，油價持續飆升，航空股正面臨進一步下跌的風險。巴克萊銀行 (Barclays) 在週一 (7 日) 發布的報告中預測，隨著油價續升，航空股有可能再下跌 20% 以上。

最近幾天，油價飆升至 2008 年全球金融危機以來的新高，給航空股帶來壓力。標準普爾 500 航空指數 (S&P 500 Airline Index) 在週一交易時段中下跌超過 11%，自俄羅斯入侵烏克蘭的第 2 日起，即 2 月 25 日至上週五，跌幅達到 15%。俄羅斯是世界第二大石油生產國。

巴克萊的經濟學家估計，能源價格飆升不會阻礙美國經濟的復甦。但是巴克萊美國股票衍生品策略主管 Maneesh S. Deshpand 在研究報告中表示，在油價飆升的情況下，航空公司很難平衡將更高的燃料成本與更高的票價。

油燃料可說是航空業最大的成本之一，航空業在先前早就因新冠肺炎疫情的旅遊限制而受到衝擊，如今的高油價更加劇了衝擊。自俄烏戰事爆發以來，國際油價已上漲近 30%。美國目前在考慮禁止俄羅斯石油輸入美國，油價未來可能持續飆升。

Deshpand 說道：「如果以 1990 年波斯灣戰爭時對油價的衝擊為參考，航空公司股價可能會較當前水準再下跌 20% 以上。」

標準普爾 500 航空指數衡量的航空股從 1990 年 6 月 6 日的高峰，至當年 8 月 23 日谷底，下跌了 37.6%，而標準普爾 500 指數在當時下跌了 15.9%。

Deshpande 在報告中指出，相較之下，航空公司目前較高峰低了 21%，標準普爾 500 指數跌了 6.5%，意味著這些航空公司還有潛在 22% 的下跌空間。