汽車研究機構：美二手車價格登天 但上升速度可能已放緩

美國 2 月二手車躉售價較 1 月下滑，這表明雖然二手車價格仍接近創紀錄高點，但其飆升速度可能正在放緩。

汽車研調機構 Cox Automotive 周一公布，其 Manheim 二手車價格指數 2 月較 1 月下降 2.1%。

儘管如此，平均而言，二手車價格仍處於歷史高位，雖然 2 月較 1 月下滑，但仍較一年前同期上升 36.7%。

由於新冠疫情相關問題造成供應鏈中斷，尤其是當前全球汽車、卡車和 SUV 中使用的晶片持續短缺，迫使汽車縮減新車產量，進而推升過去一年二手車需求和價格。

雖然幾乎所有二手車都比一年前貴，但並非各類車型的漲幅均相同。Cox 的數據顯示，小型轎車和廂型車 2 月份價格較去年同期分別上漲 44.9% 和 48.4%，但二手皮卡的價格僅上漲 24.8%，這之間的差異反映了新車庫存狀況。

在晶片短缺的情況下，福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和克萊斯勒母公司 Stellantis 等車廠都優先生產高利潤且高銷量) 的皮卡，而非利潤較低的小型轎車。

但即使是皮卡，生產也未能倖免於中斷。在過去的一年裡，底特律的三大汽車製造商均曾被迫削減卡車產量，且這情形尚未結束。福特上周證實，由於晶片短缺，被迫再次削減 Super Duty 皮卡和大型 SUV 的產量。

雖然美國和全球各地晶片廠努力增產，例如英特爾 (INTC-US) 和台積電 (TSM-US) 等晶片廠去年起便在美國打造新半導體工廠，但一些車廠並非坐等餵食。

福特 11 月表示將與半導體巨擘 GlobalFoundries 策略性結盟，在美國製造先進半導體並研發技術，目標是提高能夠供給福特及美國汽車產業的晶片供應量。通用汽車也開始與一些晶片廠合作開發新設計，讓未來車款大幅減少晶片需求。

隨著新工廠開始運作，汽車半導體的供應狀況應該今年稍晚可見改善，預期這將對二手車價格和需求造成連鎖效應。

然而，近期俄國入侵烏克蘭的行動恐加劇晶片短缺，因為俄烏兩國是氖氣和鈀的重要供應商，而這兩種商品是晶片生產的關鍵氣體。

周一交易，線上二手車交易平台 Carvana (CVNA-US) 下跌 1.10 美元或 1.06%，收 每股 104.94 美元，觸及 52 周新低，盤後續跌。