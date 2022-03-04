〈紐約匯市〉鮑爾支持3月升息、失業金數據優 美元走高

受美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 升息言論與樂觀的失業金數據支撐，美元兌一籃子主要貨幣周四 (3 日) 上揚，歐元則延續近期跌勢，續探近兩年低位，市場對於俄烏衝突推升油價感到擔憂。

紐約尾盤，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.37%，報 97.75，續創兩年新高。

美國勞工部周四公布，截至上周，初次申請失業金人數降至今年新低，投資人接著關注周五 (4 日) 公布的非農報告，經濟學家看好就業表現再次取得穩健成長。

鮑爾的言論也為美元帶來支撐。鮑爾周四出席參議院銀行委員會聽證會，重申透過升息來抑制通膨的觀點，面對戰爭進一步推高通膨的擔憂，鮑爾坦承戰爭確實改變風險狀況，但也認為依據衝突俄烏爆發前的想法行事是合適的做法。

鮑爾前一天出席眾議院聽證會時表示，考慮到通膨大幅超出 2% 目標，加上就業市場表現強勁，支持在 3 月升息 1 碼。

西聯匯款商業解決方案 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示：「受惠於避險資金流動和穩健的美國經濟，目前的美元明顯處於最佳狀態。」

在美國和伊朗重啟核協議將緩解油市吃緊問題的預期之下，油價飆至十年新高後回落，此外，俄烏周四結束第二輪談判，雙方同意建立人道主義走廊，幫助平民離開戰區。

Manimbo 說：「烏克蘭危機確實點燃石油下的火苗，這會是導致歐元疲軟的根源，也是商品貨幣走強的主要因素。」

歐元兌美元貶值 0.49% 至 1.1066 美元，再觸 2020 年 5 月以來新低，幾乎創下連續四周下跌的劣勢。

即使油價高點回落，商品貨幣仍普遍上揚，澳幣兌美元升 0.4% 至 0.7328 美元，紐幣兌美元升 0.15% 至 0.6798 美元，加幣則自五周高點下滑，美元兌加幣上揚 0.4% 至 1.2681 加幣。

俄羅斯盧布兌美元跌勢收斂，貶 0.01% 至 1 美元兌 106 盧布。在惠譽 (Fitch) 和穆迪 (Moody’s) 接連將俄羅斯主權信用評等下調至垃圾級後，盧布兌美元一度貶至 118 盧布，創歷史新低。

俄羅斯財政部表示，因暫停部分財政規定，今年將停止購買外匯與黃金，此舉一方面也是為了緩解盧布壓力。另外，據稱俄羅斯央行要求對個人外匯交易抽取 30% 佣金，似乎想藉此打壓美元需求。

截至台灣時間周五 (4 日)6:00 價格：