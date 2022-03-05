〈貴金屬盤後〉俄軍占領烏克蘭核電廠 金價周漲逾4% 鈀金、銅創新高

俄羅斯占領烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，引發投資人焦慮，黃金期貨周五 (4 日) 勁揚，一周累計上漲逾 4%，鈀金、銅價創新高，其中鈀金本周飆漲 26%。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 30.70 美元或 1.6%，收每盎司 1966.60 美元，本周共上漲 4.2%，是最活絡期貨 2020 年 7 月以來最大周漲幅。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格上漲 58 美分或 2.3%，收每盎司 25.789 美元，本周共上漲 7.5%，是 2020 年 12 月迄今最大單周漲幅。

5 月交割的銅期貨價格上漲 3.3%，收每磅 4.938 美元，創歷史新高，本周共漲 10.1%。

4 月交割的白金期貨價格上 3.3%，收每盎司 1116.80 美元，本周約上漲 6.4%。

6 月交割的鈀金期貨暴漲 9.2%，收每盎司 2981.90 美元，創歷史新高。鈀金本周共漲 26.1%。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說：「未來幾周，黃金將居高不下，對任何消息極為敏感。黃金可能很快漲破每盎司 2000 美元，但如果俄烏衝突有明顯的解決方案，就會大跌，但隨著時間一天天過去，後者可能性正在降低」

俄軍在烏克蘭周五凌晨砲擊歐洲最大核電廠，一度傳出失火，烏克蘭稍後澄清未波及重要設施，但在俄軍猛攻之下，數小時候遭俄軍占領。

黃金因為地緣政治緊張而受益，對周五公布遠勝預期的 2 月非農就業報告反應平淡。

美國 2 月非農就業新增 67.8 萬人，遠高於華爾街預估的 44 萬人，失業率從 4% 下降到 3.8%。

這是聯準會 (Fed)3 月開會之前最後一份就業報告，Fed 主席鮑爾本周出席國會貨幣政策聽證會時表示，他傾向支持 3 月升息 25 個基點。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，Fed 升息的可能性，使黃金等不孳息的貴金屬進一步上漲的動能受到打壓。「雖然 Fed 面對俄烏局勢將『步步為營』，但鮑爾有關升息的談話已經替黃金設下天花板，因為升息會讓不孳息的黃金魅力下滑。」