俄攻擊核電廠引發進一步避險需求 黃金帶動大宗商品續漲

黃金在亞洲周五 (4 日) 早盤上漲，並有望創下自 2021 年 5 月以來的最大單周漲幅。在俄羅斯襲擊了烏克蘭的一座核電站後，投資者的風險偏好下降，朝向避險商品。

除了黃金之外，從原油到鋁和小麥等大宗商品，價格也在飆升。這一戰事正在擾亂能源、穀物和金屬的流動，加劇了全球經濟現有的價格壓力，並可能造成大宗商品自 1970 年代中期以來，最大的單周漲勢。

至台北時間中午 12:49，黃金期貨上漲 0.32% 至 1942.10 美元，先前一度漲破 1950 美元，本周金價漲幅約為 3%。

自 2 月 24 日入侵開始以來，包括美國和歐盟在內的西方大國，對俄羅斯個人、公司、銀行和俄羅斯央行祭出制裁，也帶來市場動盪。

數據顯示，投資者將黃金視為最主要避險工具，本周流入黃金 ETF 的數量約為 34 噸。

在交易員擔心核電廠遭攻擊之下，WTI 油價一度大漲近 5%，隨後回吐漲幅，但本周漲幅仍達 20%。

小麥飆升至 2008 年以來的最高，原因是對全球供應短缺的擔憂加深，因為烏克蘭戰爭切斷了全球約四分之一這種主食的出口。

鋁是最耗能的金屬之一，在倫敦金屬交易所上漲了 3.6%， 至每噸 3850 美元，創下新高。銅價也在接近歷史高位。

鈀金上漲 1.6%，使本周的漲幅達到約 19%，俄羅斯的產量占全球約 40%。