〈俄烏衝突〉供應缺口不斷擴大 鈀金價格竄升至歷史高點

由於俄國是全球最大鈀金生產國之一，全球對俄國發動制裁後，擾亂了鈀金的產出流動，令鈀金價格竄升至有史以來最高水準。

自俄軍入侵烏克蘭以來，鈀金這種工業貴金屬的價格一飛衝天，2 月漲逾 6%，創連續 3 個月走漲。

周五 (4 日) 交易，6 月交割的鈀金期貨暴漲 251.10 美元或 9.2%，收每盎司 2981.90 美元，創最活躍期貨自 2021 年 5 月來最高收盤價。鈀金本周共漲 26.1%。

根據美國地質調查局的數據，俄羅斯去年生產的鈀金估計 7.4 萬公斤，相當於 240 萬萬金衡盎司，占全球鈀礦總產量近 40%。數據顯示，俄羅斯 2020 年為鈀金最大生產國，但南非在 2021 年的產量超越俄國。

線上交易平台 IG 高級市場分析師 Shaun Murison 表示，在供應無法滿足需求的市場中，「鈀金價格仍對形勢和生產與出口的中斷相當敏感。」

特殊化學品公司 Johnson Matthey 估計，2021 年市場缺口在 82.9 萬金衡盎司，較 2020 年 72.8 萬金橫盎司的缺口擴大，再回溯 2019 年鈀金也供應短缺。

Murison 表示：「早在俄烏局勢劍拔弩張之前，鈀金就一直處於短缺狀態。鈀金風險對汽車產業來說，代價變得過於昂貴，迫使汽車將用於觸媒轉化器中的鈀金改以更具成本的金屬取代，例如白金。」

根據美國地質調查局的數據，柴油觸媒轉化器中約有 25% 鈀金用量可改以白金取代，在某些應用上，該比率還可望提高至 50% 之多，但俄羅斯也是全球第二大白金生產國。

Johnson Matthey 預估，2021 年汽車觸媒轉化器需求為 945 萬金衡盎司，較前一年的 855 萬金衡盎司需求提高，而 2021 年工業需求則自前一年的 156 萬金衡盎司提升至 169 萬金衡盎司。

Murison 表示，供應鏈中斷的情形有減弱的跡象，表明輕型車輛對鈀金的需求增加，因為這些車輛使用觸媒轉化器來降低有害氣體的排放量。

至於俄國會不會拿鈀金當作「戰爭的贖金」，這點尚不確定，因為石油和天然氣的短缺會比鈀金產生更深遠的經濟衝擊。

然而，西方國家已經發動制裁，切斷俄國大型銀行使用美元和其他準備貨幣的管道，且部分銀行也遭自 SWIFT 支付系統中移除。倘若這些產品沒有取得豁免，那麼這些制裁行動可能會抑制交易。

「如果鈀金供應中斷，加上需求飆升，那麼鈀金價格顯然會朝著史上高點邁進。」

鈀金價格目前已經超越 2021 年 5 月 3 日創下的每盎司 2981.40 美元收盤紀錄，但尚未超越 2021 年 5 月 4 日盤中創下的歷史高點 3019 美元。

自 2016 年來，鈀金價格年年竄升，扣除去年新冠疫情期間，鈀金價格自 2016 年 12 月 30 日 683.25 美元的收盤價迄今翻升 4 倍以上，而今年迄今鈀金價格已上漲 56%。Aberdeen Standard 實體鈀金 ETF (PALL-US) 已上漲約 57%。

Murison 預期，因地緣政治緊張局勢持續，鈀金價格仍會保持波動，風險偏向上行。半導體短缺現象如果真的持續緩解，輕型車輛的銷售量可望上升，鈀金需求也可能跟著增加。