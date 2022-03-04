專家：黃金處在長期上行趨勢 投資人應逢低買進

據報導，貴金屬投資公司 Sprott 的執行長 Peter Grosskopf 表示，由於近期俄烏戰事持續升級，投資人的避險需求增加，促使黃金價格在過去幾週穩步走高，然而波動性也因此大增。Grosskopf 建議，投資人應注意市場長期的趨勢，並在金價及利率較低時進場。

Grosskopf 在接受採訪時表示，他建議投資人不要過度去關注金價每日的價格波動，而應該關注市場黃金更長期的上行趨勢。他認為，不應該在地緣政治局勢緊張時買入追高，最好要在金價和利率較低時進場。

Grosskopf 指出，過去幾年來，黃金市場受到了更多的關注，如今幾乎每個美國的大型退休基金都會配置黃金，而在幾年前可能 50 檔基金裡面只有 2 檔會對黃金有興趣。

他表示，投資人終於意識到通膨上升對全球經濟的威脅，隨著通膨持續上升，消費也將受到抑制，將導致經濟活動減少，企業獲利下降。在這樣的情況下，黃金已成為一種重要的長期資產投資。

Grosskopf 也表示，他預計隨著股市波動加劇，投資人對黃金的興趣將持續增長。他也說道，預計股市不會出現大幅下跌，但當前的正常修正，會讓投資人轉向避險資產。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Kieran Tompkins 曾表示，黃金一直是避險的首選，在避險需求的支持下，未來幾個月價格將上漲至每盎司 2000 美元以上。不過，一旦俄烏戰事獲得解決，金價將會再度受制於美聯準會 (Fed) 的升息。該行預期金價在年底將會跌至每盎司 1600 美元。