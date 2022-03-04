〈俄烏衝突〉不斷更新/俄烏第二輪談判結束 雙方就臨時停火、建立人道主義走廊達成共識

俄烏戰事已進入第八天，目前俄烏兩國已確認將於當地時間 3 日展開新一輪談判，同時俄國仍未停止進攻，開始轟炸居住區和平民設施，造成許多民眾傷亡。

4 日 01:57

據外媒報導，俄烏第二輪談判結束，雙方就臨時停火、建立人道主義走廊達成共識，雙方近期將圍繞建立人道主義走廊保持溝通和合作。

據報導，烏克蘭方面表示並未獲得期待的談判結果。不過俄烏一致同意將儘快召開第三輪談判。

3 日 23:10

烏克蘭與俄羅斯代表團，現在開始談判，主要聚焦 3 項問題：立即停火、停戰、人道主義走廊，用於將平民從被摧毀或遭到砲擊的村莊 / 城市中撤離。

3 日 21:50

美國要求國會撥款 100 億美元，向烏克蘭提供額外的人道主義、安全和經濟援助。

3 日 20:35

烏克蘭總統澤連斯基表示，第一批國際軍團戰士已抵達烏克蘭，以幫助保衛烏克蘭免受俄羅斯入侵，

澤倫斯基說，首批 1.6 萬國際軍團志願者，已經在保護所有人的生命和道路上。

3 日 20:15

根據《衛星通訊社》報導，烏克蘭總統顧問表示，烏克蘭代表團已搭乘直升機，前往波蘭與白俄羅斯邊境的談判地點，預計 2 小時內與俄羅斯代表團進行談判。



3 日 17:50

普丁幕僚梅德辛斯基（Vladimir Rostislavovich Medinsky）表示，烏俄談判將於當地時間 3 日 15 時重新開始，他們正在等待烏克蘭代表團抵達。

3 日 17:25

俄烏第二輪談判遲遲沒有消息，根據俄媒《衛星通訊社》，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稍早表示，談判即將舉行。

3 日 17:00

烏克蘭國防部長宣稱，烏軍摧毀的俄軍裝備足以武裝好幾個國家的軍隊，且更多軍援即將到位，士兵在各個領域都表現出色，傘兵、步兵及砲兵都證明「烏克蘭人是最棒的」。

3 日 15:53

英國財政大臣說，將把俄國企業逐出倫敦保險市場。

3 日 15:08

英國情報機關表示，過去三天俄軍在基輔沒有進展。

3 日 11:38

美國政府指控俄國封殺獨立媒體與社群網站。

3 日 10:08

信評機構惠譽、穆迪雙雙把俄羅斯信評一口氣砍六級降為「垃圾級」，跟進標準普爾 (S&P) 上周的舉動。

3 日 09:10

俄軍進入南部戰略要地赫爾松 (Kherson)，消息已經由當地市長證實。這意味烏克蘭整個黑海沿岸落入俄軍手中，從其他地方過來的海運會被切斷。

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