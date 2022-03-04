〈俄烏衝突〉小摩：俄原油供給若持續受限 布蘭特原油恐衝上185美元

對俄國制裁引發的供給中斷，正在推動包括原油在內的各種原物料上漲，摩根大通周四 (3 日) 做出大膽預測，如果俄羅斯供油若持續受到抑制，布蘭特原油今年最高可能漲至每桶 185 美元。

一些石油交易員已經暫停購買俄羅斯原油。摩根大通 Natasha Kaneva 等分析師表示，目前俄國有 66% 原油找不到買家。他們假設，在伊朗原油無法立即重返市場的情況下，原油的供給衝擊如果大到讓油價保持在 120 美元以上且持續好幾個月，可能會破壞需求。

這群分析師說：「由於制裁擴大，加上能源轉型已經成為迫切事項，俄羅斯對歐美的石油銷售可能受到影響，潛在影響多達每日 430 萬桶。」

美國議員正研擬提案禁止自俄國進口原油，儘管白宮現階段仍駁斥對原油實施全面制裁的作法，擔心國內汽油價格進一步飆漲。

布蘭特原油周四稍早一度漲至每桶 119.84 美元，是 2012 年 5 月至今最高價，但終場在市場評估俄烏戰火和伊朗核協議下逆轉收黑，下跌 2.2% 至每桶 110.46 美元。

西德州原油周四也翻黑收跌 2.7% 至每桶 107.67 美元，但盤中一度漲至 116.57 美元，為 2008 年 8 月以來最高。

如果伊朗達成核協議並恢復出口，原油供給每日將增加 100 萬桶，相當於全球日產量 1.5%。

摩根大通目前仍維持油價預測，布蘭特原油第 2 季均價為每桶 110 美元、第 3 季 100 美元、第 4 季 90 美元。假如伊朗無法恢復原油出口，布蘭特原油第 2 季均價將為每桶 115 美元、第 3 季 105 美元、第 4 季 95 美元。

其他投銀近來也對油價做出預測，摩根士丹利本周以俄烏戰爭帶來的風險溢價為上修看法，預估布蘭特原油第 1 季均價將為 95 美元、第 2 季 110 美元，且第 2 季最高可能漲至 125 美元。高盛日前也預測，油價可能在夏天到來之前漲至每桶 125 美元。

美國埃克森美孚 (XOM-US) 執行長 Darren Woods 周四表示，如果俄國原油供給持續中斷，市場將很難補足缺口，他認為，這將導致油價「大幅上漲」。

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 本周宣布維持每日增產 40 萬桶原油。據說 OPEC + 這場會議會議僅開 13 分鐘，會中甚至對俄烏戰爭和俄國原油供給一事隻字未提，顯示沙烏地阿拉伯等主要產油國不希望與俄羅斯產生摩擦，以免動搖 OPEC + 的基礎。