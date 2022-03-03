〈俄烏衝突〉烏克蘭危機估將使今年全球GDP損失1兆美元

英國國家經濟和社會研究所 (NIESR) 估算，俄烏危機拖累經濟成長並推升物價，可能使全球今年的國內生產毛額 (GDP) 損失 1 兆美元 (約 1%)。此外，今年全球通膨率可能因為戰爭上升多達 3 個百分點，明年上升約 2 個百分點。

烏克蘭和俄羅斯是歐洲主要大宗商品和能源供應國。NIESR 表示，歐洲將是受傷最重的區域，歐洲政府也可能被迫舉更多債，以擴大國防支出和接應大量湧入的難民。

不過比起先進經濟體，新興經濟體受到的影響較輕微。

俄烏衝突對全球經濟以及美、英、歐、俄的影響。取自 NIESR 報告

這家英國研究機構敦促，各國央行應該「緩慢升息」，最好先評估戰爭對經濟信心和實質所得的影響，並善用溝通機制，以向市場傳達升息若有任何延誤只是暫時現象，並非取消緊縮。

NIESR 主任 Jagjit Chadha 說，烏克蘭危機，讓經濟在疫情之外承受更多經濟壓力，「供應鏈將更為破碎，貨幣和財政政策將受到嚴格檢視。」

該機構預估，對俄羅斯來說，天然氣和石油出口將抵銷經濟制裁一部分的衝擊，可能使其免於經濟衰退。但由於盧布崩盤，俄國今年的通膨率將衝破 20%。

如果西方制裁擴大，切斷俄羅斯天然氣和石油出口，俄國受到的衝擊將更嚴重，但這也會提高歐盟經濟衰退的機率，因為通膨也會顯著升溫。歐盟有 40% 天然氣靠俄國供應。