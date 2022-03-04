〈俄烏衝突〉能源專家：烏俄戰爭衝擊能源市場 規模堪比1970年代石油危機

IHS Markit 副主席、能源專家 Daniel Yergin 周四 (3 日) 表示，雖然俄羅斯原油目前尚未遭到制裁，但其他制裁行動可能已導致買家卻步，干擾俄羅斯原油銷售，進而衝擊能源市場，影響規模堪比 1970 年代的兩次石油危機。

作為全球最大原油出口國之一，俄羅斯每日出口約 750 桶原油和精煉產品，面對歐美多國祭出的一連串制裁措施，銀行、能源買方和托運人多半對俄羅斯原油持謹慎態度。

Yergin 表示，雖然俄羅斯能源沒有遭到制裁，但各國的制裁行動正在干擾俄羅斯原油流向市場，因為企業多半不願意違反制裁規定，這可能導致大量俄羅斯原油從市場流失，並對石油運輸造成非常大的破壞，引發搶購潮。

摩根大通 (JP Morgan) 稍早發布報告預計，目前俄羅斯有 66% 的原油難以找到買家，若情況持續，油價可能在年底前達到每桶 185 美元。

Yergin 說：「這是一場供應危機，是一場運輸危機，是一場支付危機，且很可能成為 1970 年代阿拉伯石油禁運和伊朗革命以來最嚴重的危機。」

1973 年以阿戰爭爆發期間，為了報復美國等西方國家援助以色列，石油輸出國家組織 (OPEC) 對親以色列國家祭出全面石油禁運，導致嚴重供不應求，帶動油價飆漲，隨後於 1978 年至 1979 年爆發的伊朗伊斯蘭革命，也導致油價走高並拖累全球經濟。

Yergin 表示，北約成員國約一半的原油仰賴俄羅斯進口，其中有一部分將受到干擾，他建議，所有對俄實施制裁的政府必須和產業進行密切溝通，阻止最壞情況發生。

IHS Markit 下周將於美國休士頓 (Houston) 舉辦 CERAWeek 年度能源會議，雪佛龍 (Chevron)、埃克森美孚 (Exxon Mobil)、道達爾 (Total) 和西方石油 (Occidental Petroleum) 等全球石油巨擘高層將發表談話，如何取代俄羅斯能源料成會議一大主題。