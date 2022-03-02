〈俄烏衝突〉原油農作物金屬價格齊飆 原物料創2009年來最大漲幅

俄國入侵烏克蘭，威脅從能源、農作物到金屬等關鍵原物料供應，追蹤大宗商品的指數周二 (1 日) 勁揚逾 4%，創 2009 年迄今最大漲幅，意味著全球通膨有進一步升溫風險。

追蹤 23 種期貨商品的彭博大宗商品現貨指數 (Bloomberg Commodity Spot Index) 周二上漲 4.14% 至 601.61，和 2020 年 3 月觸及的四年低點相比，該指數已經翻漲一倍。該指數 2 月共上漲 3.6%。

湯森路透 / 核心商品 CRB 指數 2 月共漲 3.5%，繼 1 月大漲 9.8% 之後繼續攀高。該指數從去年 12 月中旬至今，周線不曾收黑。

俄國是原油、天然氣、農作物、化肥、鋁等金屬的主要供應國，烏克蘭則被譽為「歐洲糧倉」，也是北非、中東和東南亞國家主要農作物供應來源。根據美國農業部 2021 年資料，俄烏兩國供應全球逾四分之一小麥、20% 玉米和大麥，以及約 80% 的葵花油。

主要經濟從 Covid-19 疫情振作，先前已讓原物料供應吃緊，如今又爆發俄烏戰事，歐美和亞洲國家接連對俄羅斯祭出經濟制裁，船隻進入戰區的運輸成本暴增、與俄國間的貿易幾乎停頓，全球通膨勢必加劇。

由於主要銀行撤出俄國融資，紐約西德州原油期貨周二漲至每桶 105 美元，是 2014 年以來首見。

俄羅斯是全球第三大原油生產國，歐洲有四分之一原油和三分之一天然氣靠俄國供給。

此外，美國進口的鋁有 10% 來自俄國。俄羅斯 Nornickel 的鈀金產量占全球約 40%，該公司也是重要的白金生產商。