〈能源盤後〉俄烏戰爭引發恐慌性買潮 原油飆破110美元關卡

原油期貨價格周三 (2 日) 收盤突破每桶 110 美元關卡，係因投資者越來越擔憂俄烏戰爭加劇可能導致供應中斷。

OPEC+ (OPEC 成員國與包含俄國在內的盟國) 周三召開每月例會，毫無意外地迅速同意 4 月產量再提高 40 萬桶 / 日的計畫。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 7.19 美元或近 7%，收每桶 110.60 美元，盤中高點觸及 112.51 美元，創下 2011 年 5 月 以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 7.96 美元或 7.6%，收每桶 112.93 美元，創下 2014 年 6 月 以來最高收盤價。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.1%，收每百萬 Btu 4.762 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 7.1%，收近每加侖 3.308 美元，創下 2012 年 9 月 以來最高收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 10.9%，收每加侖 3.495 美元，創 2008 年 7 月以來最高收盤價。

市場推動力

石油漲勢不斷，分析師評論，在俄烏戰爭造成的破壞下，國際能源署 (IEA) 成員國自緊急石油儲備中釋出的 6000 萬桶石油被市場認為只是杯水車薪。

經濟學人智庫首席能源分析師 Nicolas Daher 表示：「以一次性釋放來說，幾天內就會被俄國中斷的石油出口量抵銷。」

與此同時，彭博社等多家外電報導，隨著歐美加碼制裁俄國，全球買家避買俄國石油，全球第二大油商 - 新加坡托克集團 (Trafigura Group) 提供俄國烏拉爾原油每桶 18.60 美元的大幅折扣，但周二仍未能吸引買家出價。

Daher 表示，許多原油買家拒絕購買俄國原油，因為目前自俄國航行運出的貨物幾乎不可能取得保險，也無法找到願意為這些業務融資的銀行。「俄國產量難以取代，下降的供應量遭買家爭奪，從而推高價格。」

OPEC + 決定堅守其逐步增產的計畫後，石油期貨價格繼續走高。

Global X 研究分析師 Rohan Reddy 表示，這種「適度增產」計畫可能表明，OPEC + 不像其他國家那樣擔心漲價，在考量價格已經突破 100 美元的情況下，仍只願意一直遵守原本的計畫。

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (2/25 止) 美國原油庫存下降 260 萬桶。

根據普氏能源資訊調查，分析師平均預期上周美國原油庫存增加 230 萬桶。美國石油協會 (API) 周二公布，上周美國原油庫存減少 610 萬桶。

EIA 還公布，上周汽油庫存減少 50 萬桶、蒸餾油庫存減少 60 萬桶。根據普氏能源調查，分析師平均預期上周汽油庫存減少 180 萬桶、蒸餾油庫存減少 200 萬桶。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存當周下降 100 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 下降 240 萬桶。

