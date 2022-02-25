Rivian目標2030年拿下EV 1成市占 計劃擴大電池供應鏈合作

電動車新創 Rivian (RIVN-US) 執行長 R.J. Scaringe 周四 (24 日) 表示，該公司美國伊利諾州廠擴產已取得新進展，目標 2030 年拿下電動車市場 10% 市占，並計劃與電池供應鏈合作鞏固料源。

Scaringe 說，Rivian 擴產已有新進度，產能即將開始爬坡，在產量持續增加下，預期該公司 2030 年電動車市占率將達到 10%。此消息激勵 Rivian 週四股價大漲 10.71%，報每股 63.71 美元。

Rivian 表示，該公司已建立一條電動車電池實驗產線，打算建立自加電池供應鏈，並計劃與供應商合作。目前 Rivian 電池由三星 SDI 所提供，Scaringe 表示，除了電池供應商外，該公司還必須與鋰、鎳關鍵原料廠合作。

不過，Scaringe 表示，目前全球晶片短缺仍是擴產過程中最大挑戰，旗下車款部分晶片零件已暫時用較易取得的替代品來維持出貨量。

Scaringe 說道，晶片短缺的問題今年預料持續。Rivian 第一季出貨狀況深受短缺所苦，R1T 皮卡與 R1S 休旅車出貨量都不如預期。去年電動車產能約 1015 輛，也略低於原先公司預估的 1200 輛。