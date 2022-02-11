法國雷諾和美國Rivian支持暫停深海採礦

法國雷諾汽車和美國汽車製造商 Rivian (RIVN-US) 支持暫停深海採礦，並將海底金屬排除在供應鏈之外，這將對想利用電動車和其他行業發財的海底採礦業造成打擊。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 表示，深海海底探勘是獲取「稀有金屬」和更深入了解海洋生態系統的一種方式。

法國政府持股 15.01% 的雷諾汽車的決定，增加了新興深海採礦業的壓力；這些業者從海底採集馬鈴薯大小的結核 (nodules) 中提取鈷、鎳和錳等電池金屬。

在聯合國國際海床管理局 (International Seabed Authority) 完成全球法規之前，任何人不得開採海底。

美國電動車製造商 Rivian 加入暫停採礦的行列表示，「Rivian 支持深海保育聯盟 (Deep Sea Conservation Coalition) 保護我們海洋的目標。」

持有海底探勘許可證的公司包括 The Metals Company (TMC-US)、GSR 和洛克希德馬丁 (LMT-US) 英國分公司的子公司 UK Seabed Resources，都希望能將海底金屬出售給汽車製造商。

雷諾發言人表示，該公司支持暫停開採符合政府的立場，因為法國「計劃投資海底探勘，以確定永續開採的潛在解決方案」。

馬克宏並未支持海底採礦，因批評人士宣稱海底採礦可能會消滅尚未發現的物種。