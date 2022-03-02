〈美股早盤〉俄烏將再度談判 鮑爾聽證會登場 美股開高走高

俄國與烏克蘭周三（2 日）將進行第二輪談判，聯準會（Fed）主席鮑爾同日將在聽證會上發表談話，投資人屏息關注市場動態，美股開高走高。截稿前，道瓊工業指數上漲近 300 點或 1%，那斯達克綜合指數上漲 0.73%，標普 500 指數上漲 0.93% ，費城半導體指數漲逾 2%。

據多家外媒報導，俄烏兩國將於周三進行第二輪談判，出席談判代表與前一輪代表相同。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱已準備好談判，希望烏克蘭談判代表前來談判。

Fed 主席鮑爾將在聽證會上發表談話，有望提及俄烏戰爭對通膨前景與貨幣政策影響。此外，美國同日公布 2 月小非農 ADP 就業數據，就業人數為 47.5 萬人，優於預期的 37.5 萬。

大宗商品方面，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周二會議仍決定維持每日增產 40 萬桶原油的計畫，顯示沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等 OPEC + 重量級成員目前還不打算得罪俄國，以免聯盟瓦解，導致情況更難收拾。

先前國際能源署（IEA）已同意釋出 6,000 萬桶儲油平抑油價，但仍不見油價降溫，截稿前，西德州原油上漲 6.07%，至每桶 109.69 美元，布蘭特原油上漲 6.37% 至每桶 111.66 美元。

截至台北時間周三（2 日）22 時許：

道瓊工業指數上漲 303.30 點或 0.91%，暫報 33,598.25 點

那斯達克綜合指數上漲 98.95 點或 0.73%，暫報 13,631.41 點

標普 500 指數上漲 40.06 點或 0.93%，暫報 4,346.32 點

費半上漲 67.08 點或 2.03%，暫報 3,37.93 點

台積電 ADR 上漲 0.43% 至每股 108.51 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.7870%

紐約輕原油上漲 6.07% 至每桶 109.69 美元

布蘭特原油上漲 6.37% 至每桶 111.66 美元

黃金下跌 0.79% 至每盎司 1,928.50 美元

美元指數上漲至 97.58

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Nordstrom(JWN-US) 早盤上漲 29.73，至每股 25.35 美元

諾斯壯（Nordstrom）美股盤前公布優於預期的第四季財報，Q4 營收報 44.9 億美元、每股獲利報 1.23 美元，雙雙優於市場預估的 43.6 億與 1.02 美元。此外該公司給出亮眼財測，預估 2022 會計年度包括零售與信用卡營收在內將年增 5% 至 7%。

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 0.19%，至每股 209.29 美元

全球雲端客戶關係管理（CRM）軟體領導廠商 Salesforce 第四季財報、全年財測俱佳，Q4 營收年增 26% 至 73.3 億美元，經調整後每股獲利報 0.84 美元，皆由於市場預估的 72.4 億與 0.74 美元。此外，該公司預估 2023 會計年度第一季營收介於 73.7 億至 73.8 億美元，優於市場預估的 72.6 億美元。

SoFi(SOFI-US) 早盤上漲 10.71%，至每股 12.37 美元

金融科技業者 SoFi Technologies 第四季財報表現優於預期，上季淨損報 1.11 億美元、每股虧損 0.15 美元，後者優於市場預估的每股虧損 0.16 美元，第四季營收報 2.865 億美元，也優於市場預期的 2.79 億美元。此外，該公司去年第四季新增用戶數達到 52.3 萬人，創下歷史新高。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 ADP 就業人數報 47.5 萬，預期 37.5 萬，前值 - 30.1 萬

美國當周 EIA 原油庫存變動預期為 228.7 萬桶，前值 451.4 萬桶

華爾街分析：

宏利投資管理環球首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管 Frances Donald 認為，高通膨將會降溫，不過速度會受俄烏局勢影響，此外供應鏈中斷可能會限制下半年推動經濟成長的補充庫存，因此年底前重返舒適圈的機會似乎不大。

GAIN Capital 全球市場研究主管 Matthew Weller 表示，西方國家對俄國制裁越來越嚴厲，如凍結資產以及切斷多個俄國實體和銀行與 SWIFT 間的聯繫，而俄國也搬出核武意圖反擊西方國家制裁，表明避險基調可能會持續整個星期，甚至更久。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，發生 70 年代那種全球石油危機的可能性越來越大，投資人正以最快的速度轉向避險資產。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，油價與小麥價格飆升讓通膨好轉前景黯淡，俄國入侵後隨之而來的制裁可能會讓情勢變得更糟，對全球關鍵原物料供應、商品以及服務需求產生重大影響。