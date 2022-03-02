鉅亨美股雷達：市場關注俄烏情勢及鮑爾證詞 蘋果加入制裁行列

美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢。美國聯儲準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 1.746%，美股期貨週三 (2 日) 小升，道瓊期貨漲 0.54%，標普 500 期貨漲 0.55%，那斯達克 100 期貨漲 0.64%。

鮑爾將在台灣週三晚間為貨幣政策半年報，赴眾議院金融服務委員會作證，接著週四晚間出席參議院銀行委員會聽證會。這可能是鮑爾在 3 月會議之前最後一次針對貨幣政策的公開談話，市場關注他是否會透露有關俄烏衝突影響貨幣政策的任何訊號。

市場許多交易者都降低了聯準會今年的升息前景，不過高盛、美國銀行等大型投資銀行，仍然維持今年將升息 7 次的基本觀點。最新的報告中，美銀及高盛都將年底的基準利率，由 0% 至 0.25% 的區間上調至 2%，而摩根大通預計，利率將在明年初達到 2%。

美國總統拜登 (Joe Biden) 周二 (1 日) 晚間發表首次國情咨文，指控俄羅斯無端發動預謀性戰爭，正式宣布禁止俄羅斯航班飛越美國領空，並宣布將藉由支持國內製造業來對抗通膨。

拜登也表示，美國疫情正進入新的階段，重症病例已降至 7 月以來最低水平，隨著 75% 的成年人完全接種疫苗，住院人數減少了 77%，多數美國民眾已經可以拿下口罩，重返工作崗位或是上學，行動上也更加安全。

烏俄戰事進入第 7 天，烏克蘭內政部表示，首都基輔一座電視塔遭俄軍攻擊。另外，俄羅斯加強對烏克蘭第二大城哈爾科夫的進攻，市長表示，此前砲擊事件造成至少 21 人喪生，112 人受傷。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 597.65 點，或 1.76%，收 33,294.95 點。

那斯達克指數下跌 218.94 點，或 1.59%，收 13,532.46 點。

標普 500 指數下跌 67.68 點，或 1.55%，收 4,306.26 點。

費城半導體指數下跌 124.68 點，或 3.64%，收 3,304.85 點。

今日重要總經數據：

美國 ADP 就業報告 (萬人)，預估 31，前值 - 30.1

重要個股動態：

烏俄戰火連天，世界各國紛紛制裁，許多企業也紛紛響應，蘋果週二 (1 日) 宣布加入制裁俄羅斯的行列，停止在俄羅斯 Apple Store 銷售其產品，還將俄羅斯官媒 RT News 和 Sputnik News 在俄國以外的 App Store 中刪除。

蘋果於最新聲明中表示：「我們對俄國入侵烏克蘭深感關切，並與所有因暴力受難的人們並肩站在一起... 我們致力支持人道主義，為正在蔓延的難民危機提供援助。」

蘋果 CEO 庫克上月 25 日表達蘋果對烏克蘭「極度關心」，蘋果將為烏克蘭當地的人道主義工作提供支持。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球雲端客戶關係管理 (CRM) 軟體領導廠商 Salesforce 周二 (1 日) 公布的第四季營收獲利均高於分析師預期，且財測同樣亮眼，激勵盤後股價漲逾 3%。

Salesforce 預期 2023 會計年度第一季營收介於 73.7 億至 73.8 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期共識 72.6 億美元。

該公司預估的全年營收為 320 億至 321 億美元，也優於 Refinitiv 調查的分析師預期共識 317.8 億美元。

CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 周二 (1 日) 宣布，由於俄羅斯侵略烏克蘭，將暫停向俄羅斯的航空公司提供零件、維修和技術支援，在莫斯科的主要營運活動也暫停。

波音公司發言人表示「由於紛爭持續，我們的團隊們正聚焦在確保該地區的團隊成員安全。」波音公司在前一天剛宣布，已暫停莫斯科訓練設施的營運，在基輔的辦公室也暫時關閉。