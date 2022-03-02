鉅亨美股雷達：市場關注俄烏情勢及鮑爾證詞 蘋果加入制裁行列

鉅亨美股雷達：市場關注俄烏情勢及鮑爾證詞 蘋果加入制裁行列(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：市場關注俄烏情勢及鮑爾證詞 蘋果加入制裁行列(圖片：AFP)
美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢。美國聯儲準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 1.746%，美股期貨週三 (2 日) 小升，道瓊期貨漲 0.54%，標普 500 期貨漲 0.55%，那斯達克 100 期貨漲 0.64%。

鮑爾將在台灣週三晚間為貨幣政策半年報，赴眾議院金融服務委員會作證，接著週四晚間出席參議院銀行委員會聽證會。這可能是鮑爾在 3 月會議之前最後一次針對貨幣政策的公開談話，市場關注他是否會透露有關俄烏衝突影響貨幣政策的任何訊號。

市場許多交易者都降低了聯準會今年的升息前景，不過高盛、美國銀行等大型投資銀行，仍然維持今年將升息 7 次的基本觀點。最新的報告中，美銀及高盛都將年底的基準利率，由 0% 至 0.25% 的區間上調至 2%，而摩根大通預計，利率將在明年初達到 2%。

美國總統拜登 (Joe Biden) 周二 (1 日) 晚間發表首次國情咨文，指控俄羅斯無端發動預謀性戰爭，正式宣布禁止俄羅斯航班飛越美國領空，並宣布將藉由支持國內製造業來對抗通膨。

拜登也表示，美國疫情正進入新的階段，重症病例已降至 7 月以來最低水平，隨著 75% 的成年人完全接種疫苗，住院人數減少了 77%，多數美國民眾已經可以拿下口罩，重返工作崗位或是上學，行動上也更加安全。

烏俄戰事進入第 7 天，烏克蘭內政部表示，首都基輔一座電視塔遭俄軍攻擊。另外，俄羅斯加強對烏克蘭第二大城哈爾科夫的進攻，市長表示，此前砲擊事件造成至少 21 人喪生，112 人受傷。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數下跌 597.65 點，或 1.76%，收 33,294.95 點。
  • 那斯達克指數下跌 218.94 點，或 1.59%，收 13,532.46 點。
  • 標普 500 指數下跌 67.68 點，或 1.55%，收 4,306.26 點。
  • 費城半導體指數下跌 124.68 點，或 3.64%，收 3,304.85 點。
今日重要總經數據：
  • 美國 ADP 就業報告 (萬人)，預估 31，前值 - 30.1
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US

烏俄戰火連天，世界各國紛紛制裁，許多企業也紛紛響應，蘋果週二 (1 日) 宣布加入制裁俄羅斯的行列，停止在俄羅斯 Apple Store 銷售其產品，還將俄羅斯官媒 RT News 和 Sputnik News 在俄國以外的 App Store 中刪除。

蘋果於最新聲明中表示：「我們對俄國入侵烏克蘭深感關切，並與所有因暴力受難的人們並肩站在一起... 我們致力支持人道主義，為正在蔓延的難民危機提供援助。」

蘋果 CEO 庫克上月 25 日表達蘋果對烏克蘭「極度關心」，蘋果將為烏克蘭當地的人道主義工作提供支持。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. Salesforce(CRM-US)

全球雲端客戶關係管理 (CRM) 軟體領導廠商 Salesforce 周二 (1 日) 公布的第四季營收獲利均高於分析師預期，且財測同樣亮眼，激勵盤後股價漲逾 3%。

Salesforce 預期 2023 會計年度第一季營收介於 73.7 億至 73.8 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期共識 72.6 億美元

該公司預估的全年營收為 320 億至 321 億美元，也優於 Refinitiv 調查的分析師預期共識 317.8 億美元

CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. 波音公司 (BA-US)

美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 周二 (1 日) 宣布，由於俄羅斯侵略烏克蘭，將暫停向俄羅斯的航空公司提供零件、維修和技術支援，在莫斯科的主要營運活動也暫停。

波音公司發言人表示「由於紛爭持續，我們的團隊們正聚焦在確保該地區的團隊成員安全。」波音公司在前一天剛宣布，已暫停莫斯科訓練設施的營運，在基輔的辦公室也暫時關閉。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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