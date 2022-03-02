關注俄烏情勢和鮑爾證詞 美債殖利率回升

美國國債殖利率周三 (2 日) 早上走升，投資人關注俄羅斯與烏克蘭的衝突以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾的國會證詞。

美東時間清晨 6 點 10 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3.4 個基點至 1.745%。30 年期美國國債殖利率上漲 1.1 個基點至 2.117%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

隨著俄羅斯繼續入侵烏克蘭，投資人紛紛湧入避險投資，10 年期美國國債殖利率周二 (1 日) 跌至 1.68%。

衝突繼續推高油價，布蘭特原油期貨周三上漲 6% 至每桶 111.59 美元。美國石油指標西德州中質原油 (WTI) 期貨也上漲逾 6% 至每桶 110.18 美元。

軍事專家說，隨著俄羅斯改用重型火砲，預計烏克蘭的戰爭將變得更具破壞性和致命性。

美國總統拜登在國情咨文中承諾要給俄羅斯總統普丁「帶來痛苦」。

衝突導致油價上漲引發人們的擔憂，可能推高總體通膨，減緩經濟成長，從而使 Fed 的貨幣政策正常化計劃複雜化。

鮑爾將於美東時間周三上午 10 點向眾議院提交他的半年度貨幣政策證詞，然後在周四 (3 日) 的同一時間向參議院提交。俄羅斯與烏克蘭危機促使華爾街降低了對 Fed 行動的預期。

鮑爾現在的任務是告訴國會，在市場預計 Fed 將採取更少措施的時候，Fed 反而會採取更多措施來控制通膨。

英國投資平台 Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師 Susannah Streeter 表示，現在預計 Fed 今年在升息方面可能不會那麼激進，「因為停滯性通膨的幽靈迫在眉睫，並且對 Fed 下次會議將擴大升息幅度的預期正在逐漸消失。」

同時，ADP 的 2 月就業變化報告定於美東時間上午 8:15 發布。房貸申請數量將於美東時間上午 7 點公布。

周三將拍賣價值 350 億美元、為期 119 天的票據。