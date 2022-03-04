馬斯克一改反對立場 邀請UAW參與成立工會投票

繼特斯拉 (TSLA-US) 位於德國的「超級工廠」（Gigafactory）傳出獲地方政府批准消息後，該公司執行長馬斯克一改先前反對員工成立工會態度，周四（3 日）在推特發文邀請全美汽車工人聯合會（UAW）參與投票。

馬斯克先前曾反對特斯拉工人成立工會，但周四卻在推特上發文表示，將邀請全美汽車工人聯合會（UAW）參與其在加州工廠的成立工會投票。

馬斯克在推特上表示，真正的挑戰是舊金山灣區的負失業率，因此若不好好對待與補償員工，他們還有很多其他工作機會可以選，會馬上跳槽，此外也邀請 UAW 來參與工會投票，並強調公司不會阻止。對此 UAW 並未回應。

馬斯克過去曾在推特上發文透露反對成立工會，當時推文稱，如果員工成立工會，他們將失去股票選擇權，此舉引起美國國家勞資關係委員會不滿，裁定馬斯克違反勞動法，並要求刪除該篇推文，以及替加組織工會活動而遭解雇的員工復職。

此外，特斯拉經過漫長時間等待，德國柏林的超級工廠終於獲得地方政府批准，特斯拉接著將規劃生產電池，並且每年製造多達 500,000 輛車，將其做為特斯拉在歐洲的生產基地。

不過特斯拉也表示，即便獲得批准也不意味著能夠立刻開始啟動汽車生產，因為地方環境部門表示，還須滿足進一步的要求才能正式動工。

據德國商報（Handelsblatt）報導，特斯拉超級工廠的批審程序已接近完成，布蘭登堡邦總理 Dietmar Woidke 將於周五在波茨坦總理府舉行的記者會上，就批准決定的細節發表意見。