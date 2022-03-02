〈俄烏衝突〉馬士基、MSC加入孤立俄羅斯行列 全球近半貨櫃輪船暫停往返

全球兩大航商馬士基 (Maersk) 和地中海航運 (MSC)，周二 (1 日) 雙雙暫停往返俄羅斯的貨櫃輪運輸，跟進其他同業的行動，使全球目前已有將近一半貨櫃輪暫停當地運輸，意味著俄羅斯遭全球貿易孤立的處境進一步惡化。

企業界與俄羅斯切割的行動一波接一波，航運業也不例外，在馬士基和 MSC 之前，赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 和日本的海洋網聯船務公司 (ONE) 也已經停止俄羅斯當地業務。四家公司運力掌握全球貨櫃輪運力約 47%。

此外，加拿大為了加強孤立俄國政策，周二宣布禁止俄羅斯船隻入港，歐盟也考慮禁止俄國船隻入港。

俄羅斯是全球第 11 大經濟體，為全球供應六分之一原物料，現在面臨日益孤立的處境。

知情人士透露，馬士基替俄國鋁業 (Rusal) 運輸一部分產品，暫停業務代表俄鋁的產品出口受到威脅。據了解，一些船商之前就已經拒絕替各國運輸鎳等物資，但迄今影響的數量並不大。

不只出口受影響，俄羅斯也更難取得仰賴進口的物資，加上俄羅斯盧布暴跌，俄羅斯企業將須負擔更高的成本，一般民眾的生活水準將大幅下降。

俄國電子連鎖業者 DNS 的臉書貼文顯示，由於盧布重挫，部分電子產品價格已經調漲 30%。

雖然俄國有可能透過鐵路從中國進口物資，以減輕衝擊，但需要一段時間才能完善。Xeneta 首席分析師 Peter Sand：「俄羅斯受到的打擊大過世界貿易所受的影響。這會影響俄羅斯企業和一般民眾。」