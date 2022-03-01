〈俄烏衝突〉西方制裁對準外匯存底 俄國ATM大排長龍 專家警告將有更多痛苦

西方國家加強對俄國的金融制裁措施後，引爆盧布重貶，俄羅斯各銀行的自動提款機 (ATM) 出現提領現金或兌換外幣的人潮，研究俄羅斯經濟的專家警告，全面擠兌已經發生，情況可能更糟。

由於盧布重貶，莫斯科和歐洲各地俄羅斯銀行的周遭都湧現排隊人潮，俄羅斯國營銀行 Sberbank 旗下的 Sberbank Europe 便表示，「短時間經歷大量存款外流」。

俄國央行周一把重要借貸利率從 9.5% 提高逾一倍至 20%，希望讓重貶的盧布穩定下來，並宣布資本管制措施，避免資金外流。央行總裁 Elvira Nabiullina 坦言，在西方國家制裁下，俄國已經已經無法靠出售外匯存底以支撐盧布。

美國外交政策研究所 (FPRI) 專研俄國經濟的專家 Maximilian Hess 說，「全面的銀行擠兌正在上演」，雖然俄羅斯央行會慢慢找到因應的方法，「但只是暫時延緩痛苦到來」。

他預言：「俄國可能爆發選擇性違約。全面擠兌已經爆發，很多事情會受到影響。」

專家表示，面對嚴厲的金融制裁，俄國央行只能延緩痛苦到來。(圖: AFP)

西方國家最新一輪金融制裁比之前嚴峻得多，包括把數家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統，凍結俄國央行資產。瑞士周一也罕見放棄「中立」承諾，跟進歐盟制裁俄羅斯的行列，凍結俄國總統普丁資產。

俄羅斯央行擁有 6300 億美元龐大外匯存底，原本是對付制裁的充裕銀彈，但資產被凍結後，俄羅斯將無法將透過出售外匯存底、換取歐元或美元，以支撐盧布。

這類措施受到最嚴重打擊的將是俄羅斯市井小民，他們的存款和薪水在過去短短幾天已經重挫，而且目前看來，盧布還有得貶。

針對西方各種制，高盛全球外匯、利率和新興市場策略部門主管 Kamakshya Trivedi 說：「我認為對準央行外匯存底是最重要的一環。這代表俄羅斯基本上變得很難捍衛盧布。我預料，盧布交易會非常弱勢。」