〈俄烏衝突〉俄軍重整旗鼓 烏克蘭面臨更殘酷戰爭

西方國家軍事官員表示，俄軍改變戰術，對烏克蘭的侵略進入新階段，烏克蘭平民與軍隊可能面臨更慘重傷亡。

軍事官員說，初步跡象顯示，俄軍指揮官正捨棄入侵前幾天的作戰策略，原先俄軍假設自己不會受到全力抵抗，從而對城市發動閃電戰攻勢。

美國與盟國官員預料，俄軍經歷數次挫敗後，尋求壓制抵抗，將採取更加沒有差別的戰術。

華府智庫戰爭研究所（ISW）的報告顯示，新階段可能持續數日，俄軍重整旗鼓後，將重新對基輔發動攻擊。

外界似乎已可觀察到俄軍調整戰術的跡象。包圍哈爾科夫（Kharkiv）的俄軍，周一（28 日）對一個住宅區發射火箭，導致數十人傷亡，而俄國宣稱只攻擊軍事設施。

在俄軍攻擊哈爾科夫的政府大樓後，烏克蘭總統澤連斯基說：「這是對這座城市的恐怖襲擊，」他提到當時現場並沒有軍隊，呼籲全世界譴責俄軍的「新戰術」。

澤連斯基在周二表示，烏克蘭所有大城市均已被俄軍封鎖。他並說願與俄國總統普丁直接對話，但俄國總統新聞秘書說，現在談俄烏兩國元首會面，為時過早。

北約（NATO）秘書長 Jens Stoltenberg 周二呼籲透過外交途徑化解烏克蘭危機，並表示為因應俄國對烏克蘭的軍事行動，北約在 30 個不同地點的 100 多架飛機保持高度警戒，從波羅的海到地中海，北約部署逾 120 艘戰艦，英國、美國等盟國正在北約東部部署成千上萬名士兵。

不過，Stoltenberg 說，目前北約未看到改變自身核武警戒等級的需求。他表示，北約是防禦性聯盟，不會干預俄烏戰爭。