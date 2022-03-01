〈俄烏衝突〉跟進制裁行動 Visa和萬事達卡阻止俄羅斯銀行進入其支付網絡

支付和信用卡巨頭 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 已阻止俄羅斯金融機構進入其網絡，以回應在入侵烏克蘭後針對俄羅斯的制裁。

俄羅斯上周對烏克蘭發動前所未有的入侵行動，迫使美國和全球各國政府實施一系列制裁，意在將莫斯科隔離在全球金融體系之外。

美國上周將部分俄羅斯個人和金融機構列入了名為「特別指定國民名單」的制裁名單中，有效地阻止了美國企業和個人與該名單上的任何個人或實體開展業務。華盛頓周一 (28 日) 還制裁了俄羅斯央行。

萬事達卡周一表示已「阻止多家俄羅斯金融機構」進入其支付網絡，但未點名公司或個人。該公司補充說：「我們將在未來幾天繼續與監管機構合作，以因應事況發展充分遵守我們的規定義務。」

競爭對手 Visa 也開始阻止制裁名單上的列表。該公司周二 (1 日) 表示，它「正在迅速採取行動以確保遵守適用的制裁措施，並準備遵守可能實施的額外制裁措施」。

Visa 和萬事達卡還承諾為烏克蘭提供 200 萬美元的人道主義救濟資金。

與此同時，烏克蘭副總理費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 呼籲主要加密貨幣交易所封鎖俄羅斯用戶的地址。

比特幣和其他數位貨幣可能成為俄羅斯人規避制裁將資金轉移出國的一種方式，因為加密貨幣並非由中央銀行等單一實體擁有或控制。

全球最大的交易所幣安 (Binance) 表示，將封鎖已被制裁的俄羅斯個人帳戶，但強調不會「單方面」凍結所有俄羅斯用戶的帳戶。