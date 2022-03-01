〈俄烏衝突〉西方收緊對俄制裁力道 BP、殼牌宣布售股撤資

包含能源巨擘殼牌 (Shell)、英國石油 (BP) 在內等企業陸續撤出在俄羅斯業務，反映隨著對俄羅斯的譴責聲浪日漸高昂，企業在俄羅斯經營業務所面臨的風險也隨之攀升。

俄羅斯最大海外投資方 BP 周日 (28 日) 宣布，將出售俄羅斯國營石油公司 Rosneft 近兩成持股，退出成本高達 250 億美元，BP 執行長 Bernard Looney 也立刻辭去 Rosneft 董事職位。

接著殼牌周一宣布撤出在俄羅斯的所有業務，包含在俄羅斯 Sakhalin-2 液化天然氣工廠的 27.5% 股份。殼牌執行長 Ben van Beurden 透過聲明表示，不會對俄羅斯的攻擊行動袖手旁觀，並表示正在和各國政府就確保歐洲能源供應展開討論。

殼牌跟進 BP，撤出俄羅斯業務。(圖: AFP)

挪威能源巨頭 Equinor 也在周一宣布停止對俄羅斯的投資，並啟動自俄羅斯合資公司的撤資程序。

事態發展為其他能源公司帶來巨大壓力，迫使業者思考如何處理俄羅斯能源項目的持股。同樣在俄羅斯擁有大量投資項目的埃克森美孚 (ExxonMobil) (XOM-US) 和道達爾 (TotalEnergies)，接下來的動向備受關注。

哥倫比亞大學全球能源政策中心主任 Jason Bordoff 說，從 BP 等大型公司撤離，到各國販售酒類的商店陸續下架俄羅斯生產的伏特加，全球正在上演骨牌效應，若俄羅斯繼續侵略烏克蘭，商界人士將無法接受和俄羅斯做生意。

自俄烏爆發戰爭以來，全球多國已對俄羅斯祭出一連串制裁措施，包含關閉領空、產品與技術出口管制以及金融制裁等。在歐美各國同意將部分俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 後，企業不得不檢視在俄羅斯的業務，以面對瞬息萬變的大環境。

除能源公司外，各行各業也陸續加入退出俄羅斯市場的行列，福斯汽車宣布停止向俄羅斯經銷商交付汽車，Volvo 和通用汽車 (GM-US) 也稱將停止向俄羅斯出口汽車，全球最大飛機租賃業者 AerCap(AER-US) 則表示，將結束與俄羅斯航空公司數百架的飛機租賃合約。