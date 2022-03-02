〈台股盤前要聞〉聯發科天璣8000搶市、竹科壓降晶圓廠受影響 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯發科推出天璣 8100、天璣 8000 兩大新品，採用台積電 5 奈米製程，將持續搶攻中高階 5G 手機市場；竹科昨天驚傳壓降，晶圓代工廠台積電、力積電影響待評估，聯電生產則未受影響。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

聯發科推天璣 8000 系列兩新品 瞄準中高階市場

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 昨 (1) 日宣布，推出 5G「輕旗艦」行動平台，包括天璣 8100、天璣 8000，採用台積電 (2454-TW)(TSM-US) 5 奈米製程，終端產品預計第一季、第二季陸續上市，持續擴充全球 5G 手機市占。閱讀全文...

竹科驚傳壓降 台電證實用戶設備跳脫 台積電、力積電受影響

新竹科學園區昨 (1) 日下午驚傳壓降，各電子科技廠警備，台電證實，下午因用戶設備故障跳脫，造成鄰近變動所電壓驟降，不過影響時間極短，目前台電在竹科附近的線路、設備供電一切正常。對此，台積電 (2330-TW) 表示，實際影響確認中，聯電 (2303-TW) 生產營運則未受影響，至於傳起因為力積電 (6770-TW) 廠區內主變壓器跳脫故障引起，力積電則回應，仍在查明原因。閱讀全文...

台積電日本熊本廠釋最新進度 預計 Q2 動工

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 日本熊本晶圓製造子公司 JASM 社長堀田祐一，近期受邀在熊本招商組織演講，談及熊本廠建廠計畫。台積電昨 (1) 日也表示，熊本廠預計今年第二季動工，目標 2024 年量產。閱讀全文...

兩利空夾擊 壽險業元月淨值大減近 3000 億元

金管會昨 (1) 日公布壽險業 2022 年 1 月損益，受到股市下跌、利率走升雙重夾擊，壽險業元月淨值大舉蒸發近 3000 億元。閱讀全文...

鋼鐵、航運人氣爆棚 台股大漲 246 點收 17898 點收復 5 日線

俄烏談判陷入僵局，戰火持續延燒，但台股昨 (1) 日開高走高，權值股全面回神，鋼鐵、航運、塑化、IC 設計等族群人氣爆棚，帶動指數大漲，最高來到 17944 點，終場漲勢略為收斂，上漲 246.07 點或 1.39%，收在 17898.25 點，收復 5 日線，成交值 3579.2 億元。閱讀全文...

高端因應未來國際訂單需求提前備料 擬增資募 35 億元

高端疫苗 (6547-TW) 昨 (1) 日公告，擬辦理現金增資發行新股與無擔保轉換公司債，預計籌資 35 億元，目標上半年完成。執行副總李思賢表示，資金主要是因應未來國際訂單備料需求，初步可滿足下半年至明年的訂單。閱讀全文...

俄羅斯被逐出 SWIFT 四大銀行、三大壽險踩雷

俄羅斯被逐出 SWIFT，影響企業客戶與俄羅斯貿易衝擊，金管會昨 (1) 日表示，國內有 4 家銀行已對持有俄羅斯債券提列評價或減損，恐影響銀行第 1 季損益。此外，3 大保險公司富邦、新光與國泰投資俄羅斯共 1382 億元，但金管會強調，僅占壽險可運用資金的 0.46%，影響有限。閱讀全文...

宏達電不放棄手機市場 預計 4 月發表元宇宙新機

宏達電 (2498-TW) 亞太區總經理黃昭穎昨 (1) 日透露，預計今年 4 月將會推出新款手機，並與新推出的元宇宙應用 VIVERSE 整合，是全球首款「元宇宙手機」。閱讀全文...