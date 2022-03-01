〈台幣〉央行出手穩匯 貶轉升收28.02元

受俄烏戰事影響，金融市場持續動盪，台北股匯今 (1) 日表現不同調，台股強勢大漲逾 200 點，但新台幣兌美元匯率呈現弱勢盤整，外資持續買匯，使得匯價最低來到 28.065 元，但央行再度進場調節，貶幅全數收回，微升 0.1 分，收在 28.02 元，台北及元太外匯市場總成交值 21.42 億美元。

228 連假結束後首個交易日，外資仍偏向匯出，而出口商例行性拋匯需求已大致去化，使得新台幣兌美元匯率走弱，避險需求仍強勁，推升美元走勢，新台幣一度貶至 28.065 元，貶值 4.4 分，但並未超過上周五的最低點。

新台幣兌美元今天走勢與上周五差不多，在央行進場阻貶下，終場微升 0.1 分，收在 28.02 元，台北外匯市場成交金額 13.62 億美元，元太外匯市場成交金額 7.8 億美元。

台股方面，在權值股全面回神下，鋼鐵、航運、塑化、IC 設計等族群為盤面多頭指標，指數一度衝上 17944 點，終場上漲 246 點，收在 17898 點，收復 5 日線，外資終止連續 5 天狂殺，今天回頭買超 63 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.29%，日圓升值 0.22%，歐元升 0.17%，人民幣微升 0.01%，新台幣近乎平盤作收，新加坡幣貶 0.10%，韓元貶 0.06%。