〈宏達電展MWC〉不放棄手機市場 預計4月發表元宇宙新機

宏達電 (2498-TW) 亞太區總經理黃昭穎今 (1) 日透露，預計今年 4 月將會推出新款手機，並與新推出的元宇宙應用 VIVERSE 整合，是全球首款「元宇宙手機」。

黃昭穎指出，元宇宙產業還處於初步階段，產業界也還沒建立出一套標準，因此期望從宏達電開始做起，建置開放式架構，並讓整個產業有標準可依循，有助生態鏈運作更順暢。

除了內容平台外，宏達電也沒有放棄手機市場，黃昭穎透露，預計 4 月會對外發表新手機，相較以往專注在硬體上，今年新手機將與元宇宙應用 VIVERSE 有緊密的結合，有望成為首款元宇宙手機。

談到 VIVE FLOW 銷售狀況，黃昭穎表示，整體 VR 設備銷售穩定，其中，VIVE FLOW 雖然受到海運塞港影響，交貨時程從 4-6 周，拉長至 6-8 周，不過目前銷售量仍接近目標，預期塞港情況將逐步緩解。

黃昭穎補充，VIVE FLOW 今年第一季主要出貨至歐洲、中東地區，目前既有 B2B 客戶有更換輕薄 VR 的需求，如教育、車用娛樂設施等業者，將進一步帶動 VIVE FLOW 出貨量，估最快下半年發酵。

回顧網路發展，黃昭穎提到，2G 時代以文字為主，當時還無法知道網路會如何發展，3G 時期進入平面照片，掀起網路分享浪潮並創造出社群媒體發展，而 4G 時代則多了串流直播，雖然現今還無法清楚定義元宇宙，僅能預測元宇宙可能是下一世代的網路體驗，且接下來則可能是用戶能直接走到元宇宙中體驗萬物。