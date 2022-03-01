俄羅斯被逐出SWIFT 四大銀行、三大壽險踩雷

俄羅斯被逐出 SWIFT，影響企業客戶與俄羅斯貿易衝擊，金管會今 (1) 日表示，國內有 4 家銀行已對持有俄羅斯債券提列評價或減損，恐影響銀行第 1 季損益。此外，3 大保險公司富邦、新光與國泰投資俄羅斯共 1382 億元，但金管會強調，僅占壽險可運用資金的 0.46%，影響有限。

由於俄烏開戰，歐美國家對俄羅斯祭出一系列制裁措施，並將俄羅斯部分銀行排除在環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 金融報文傳送系統之外，對此，金管會銀行局副局長童政彰表示，萬一 SWIFT 全面剔除俄國銀行，國銀在進行相關外匯清算時，會受到壟斷；若只是俄羅斯主要銀行被剔除，國銀會請客戶找其他俄羅斯小型銀行協調貿易交付作業，應不致影響整體貿易款項清算。

至於俄羅斯禁止外資買賣股票，評等也被降等，銀行局表示，降評企業違約率提高，導致信用利差擴大，統計到今年 1 月底為止，我國共有四家銀行握有俄羅斯債券，包括政府公債、公司債、及金融債為主，合計新台步 50.38 億元，就目前來看，這四家銀行 1 月底對俄羅斯債券都已提列評價或減損，恐影響第 1 季損益因此下滑。

整體國銀元月底對俄羅斯授信餘額僅 0.64 億元、投資餘額 50.38 億元。占各銀行的部位也都非常小，目前有帳列的只有四家銀行。

童政彰進一步表示，因為 1 月俄羅斯「公債」尚未被降評，但 2 月持續有俄羅斯債券遭降評，金管會會持續關注四家銀行評價準備是否提足。

而立委提出 3 大保險富邦、新光與國泰投資俄羅斯共 1382 億元，恐影響保戶權益，對此，保險局表示，此投資僅佔壽險業可運用資金的 0.46%，且債券 99% 是以美元計價，不受俄國盧布匯率波動影響；同時，國內壽險投資俄羅斯多為收取固動收益的長期利息，多放在攤銷後成本 (AC) 項下，可能支付的時間延遲拉長，但跟損益沒有直接關係，不致讓淨值大幅下挫。