晶圓雙雄兩樣情 外資買聯電2.4萬張、連七賣台積電近17萬張

俄烏戰火持續延燒，但在開戰利空淡化下，台股今 (1) 日電金傳產權值股遍地開花，終場大漲 246.07 點，收 17898.25 點，站回五日線。外資搶進貨櫃三雄與塑化股，晶圓雙雄則呈現兩樣情，外資回頭轉買聯電 2.4 萬張，持續棄守台積電、賣 2.5 萬張，近 7 日共出脫近 17 萬張。

三大法人方面，外資終止連五賣，回頭買超 63.26 億元；投信持續買超 37.22 億元，已連二十買；自營商同步買超 50.92 億元，三大法人共買超 151.47 億元。

期貨方面，外資回補空單 2307 口，空單未平倉口數降至 18087 口；投信也回補空單 644 口，空單未平倉口數降至 2879 口；自營商增持空單 1154 口，多單未平倉口數降至 13639 口。

外資資金搶進貨櫃三雄，大買長榮 2.7 萬張、陽明 1.2 萬張、萬海 4207 張；其他傳產股方面，買超大同 1.7 萬張、華新近 1.5 萬張、中鋼 1.1 萬張、長榮航逾 5000 張，南亞、中石化、台塑、台塑化、台化、國喬等塑化股，都獲敲進至少 2000 張。

跌深反彈的電子權值股也獲外資青睞，大買聯電 2.4 萬張，面板雙虎群創 9978 張、友達 5693 張，華邦電、中環、頎邦、和碩、技嘉、日月光投控各超過 4000 張。

外資賣超方面，晶圓代工龍頭台積電續遭外資棄守，雖然不如前兩日狂殺超過 4 萬張，今日仍大賣 2.5 萬張；欣興遭賣超 6044 張、緯創 4927 張。

金融股呈現兩樣情，中信金獲外資大買 3 萬張、富邦金 8380 張、國泰金 5179 張、華南金 4069 張、元大金逾 3000 張；新光金則遭外資大賣 5.2 萬張、開發金 5554 張，永豐金、玉山金也各遭賣超逾 4000 張。

法人指出，台股今日展開連假後的補償性反彈，蓄勢挑戰季線，預期本周將在 17500 至 18330 點區間調整，後續關注 Fed 升息與俄烏戰爭情勢。