台股強彈246點 三大法人聯手買超151.47億元 外資終止連5砍

俄烏戰火仍未停歇，不過，台股今 (1) 日開高走高，權值股全面回神，鋼鐵、航運、塑化、IC 設計等族群為盤面多頭指標，指數一度衝上 17944 點，終場漲勢略為收斂，上漲 246 點，收在 17898 點，站上 5 日線，三大法人聯手買超 151.47 億元，外資終止連 5 賣。

加權指數今天成交值仍有 3600 億元左右。觀察法人資金變動情形，外資終止連續 5 天狂殺，今天回頭買超 63.26 億元；投信力挺台股，持續買超 37.22 億元，已連 20 買；自營商同步買超 50.92 億元。三大法人合計買超 151.47 億元。

俄烏衝突延燒，國際鎳價飆近 11 年新高，帶動不銹鋼盤價大漲，中鋼 (2002-TW)3 月盤價平均調漲 2.44%，反彈拐點確立，第二季又將邁入傳統旺季，營運展望正向，鋼鐵股今天領銜上攻，中鋼一度大漲逾 7%，創近半年新高，終場收 37.95 元，漲幅 5.4%，志聯 (2024-TW)、新鋼 (2032-TW)、佳大 (2033-TW) 均亮燈漲停，中鴻 (2014-TW)、豐興 (2015-TW)、唐榮 (2035-TW)、彰源 (2030-TW) 等多檔漲勢也相當凌厲。

除了鋼鐵股外，航運族群今天也成為多頭青睞的標的，貨櫃雙雄長榮、陽明股價勁揚逾 4%，萬海也有 3% 以上漲幅，慧洋 - KY、台驊投控、遠雄港上漲超過 3%，不過，航空雙雄人氣降溫，長榮航翻黑，華航小漲作收，志信、中航、台航則湧現賣壓收黑。運輸類股指數終場上漲約 3%，資金比重占大盤約 2 成。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 今天開低，隨著低接買盤介入，盤中隨即翻紅，一度漲到 610 元，終場則收平盤 604 元；上周獲外資青睞的聯電 (2303-TW)，中場走強漲近 4%；股王矽力 - KY(6415-TW) 回神大漲近 6%；瑞昱、聯詠、國巨、台達電、日月光投控等多檔漲幅也相當凌厲。