驅動IC市況雜音多 外資對頎邦看法分歧 調降目標價

外資出具報告指出，頎邦 (6147-TW) 受惠 OLED 驅動 IC(DDI) 進入高速成長期，加上三星外包 DDI 以及射頻 (RF) 產品線成長，全年營收、獲利可望續創高，將目標價自 70 元提升至 82 元。

不過，也有外資認為，儘管頎邦第一季營收持平上季、優於過往季節性，不過，全年獲利僅較去年成長 10%，低於市場原預期的 23%，因此重申賣出評等，目標價也自 69.8 元下調至 68.6 元。

外資表示，頎邦第一季受惠電視、IT 面板需求增溫，加上測試價格調漲，營收持平上季，不過，受不利匯率因素影響，以及中國工資上揚，干擾毛利率較上季下滑。

展望後市，頎邦今、明年持續受惠三星 OLED DDI 外包訂單，加上非三星的 OLED 面板市占率增加，推升 OLED DDI 需求續強，加上越來越多汽車搭載 LCD 面板，且技術從過往的 COG 轉換至 COF，挹注頎邦今年車用業績較去年倍增。

至於 RF 業務，外資預期，隨著 5G 滲透率持續提升，封裝技術已從打線封裝，轉換至凸塊 (Bumping) 封裝，有助頎邦取得客戶更多機種的訂單，且金價上漲費用也已轉嫁給客戶，看好頎邦今年毛利率可望維持 33-34%。

看法偏向保守的外資則認為，儘管頎邦今年第一季再度調漲測試價格約 10-20%，不過，由於測試占公司營收比重僅 25%，對營收成長相對有限，加上此次可能是最後一次調漲價格的機會，且終端需求日漸趨緩，頎邦的毛利率將在上半年登頂，下半年開始趨緩。