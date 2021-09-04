聯電結盟頎邦、富邦金入主日盛金、中國設北交所 本周大事回顧

晶圓代工廠聯電 3 日宣布，與封測廠頎邦換股結盟，相當以約 54 億元，取得頎邦 9.09% 持股，躍居最大單一股東，日盛金股東會 31 日進行董事改選，一如外界預期由富邦金取得全數董事席次，另一方面，中國宣布繼上海、深圳交易所後，將再成立北京證券交易所；以下是本周大事回顧：

聯電換股結盟頎邦 將取得 9.09% 股權成最大單一股東

晶圓代工廠聯電、旗下宏誠創投與封測廠頎邦董事會 3 日分別通過股份交換案，預計換股交易完成後，聯電與宏誠創投將共同持有頎邦約 9.09% 股權，相當斥資約 54 億元，成頎邦最大單一股東，頎邦則持股聯電 0.62%，預計 11 月 5 日完成換股交易。

聯電表示，基於雙方多年來已在驅動 IC 領域密切聯繫合作，雙方董事會決議以換股方式，相互取得對方股權，進一步強化雙方長期策略合作關係。

頎邦則指出，未來雙方合作將進一步延伸至非驅動 IC 領域，包括第三代半導體、功率元件、射頻應用等，隨著合作效益顯現，明年獲利增幅可望抵消股本膨脹帶來的壓力，年增 10% 起跳。

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日盛金末代股東會 新任董座由富邦金總座韓蔚廷兼任

日盛金 31 日舉行股東常會並改選董事，富邦金取得全數董事席次，正式取得日盛金控實質經營權，會後也召開董事會，推選韓蔚廷擔任董事長，由於解除競業禁止限制，韓蔚廷原富邦金總經理職位不變，採兼任制。

日盛金控 11 席新任董事，由富邦金提名的 8 席董事、3 席獨立董事全數當選，包括富邦金控代表人韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋當選董事，獨立董事則為王銘陽、范正權、洪茂蔚擔任。

富邦金正式接手日盛金後，將致力啟動金金併，依富邦金規劃，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規劃在 2022 年第一季完成金控合併，也就是說日盛金控最快明年第一季消滅，而富邦金旗下子公司將以北富銀、日盛銀、富邦證、日盛證同時存在，直至明年底子公司完成合併後，日盛體系才完全消滅。

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繼上海、深圳證券交易所 中國宣布設立「北京證券交易所」

中國國家主席習近平 2 日宣布將設立北京證券交易所，支持中小企業創新發展，這將是中國繼上海、深圳證券交易所外，另一個證券交易所。

中國國際服務貿易交易會 (服貿會) 全球服務貿易峰會 2 日舉行，習近平線上致辭表示，將設立北京證券交易所，繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，打造服務創新型中小企業主陣地。

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展望鋼鐵後市 中鋼董座：Q4「月來月旺」

中鋼 30 日召開股東會，董事長翁朝棟致表示，第四季進入旺季將「月來越旺」，且國內用鋼產業受惠台商回流帶來的投資與消費需求成長，看好到明年鋼市基本面都將持續暢旺。

翁朝棟表示，中鋼把握市場復甦衝刺產銷，今年前 7 月稅前盈餘 442.86 億元，創下採行合併財務報表以來歷史新猷，第四季進入旺季將「月來月旺」，全年獲利目標要挑戰建廠 50 年來歷史新高。

馬來西亞疫情仍峻 MLCC 供給再添變數

繼村田製作所福井工廠停工後，另一日本被動元件大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden) 位在馬來西亞的砂拉越 (Sarawak) 廠區，也傳出部分員工染疫，因此將停工至 9 月 10 日，由於該廠區是太陽誘電當地生產 MLCC 的主要工廠，再為 MLCC 供給再添不確定因素。

外資認為，村田、太陽誘電相繼停工，凸顯疫情對 MLCC 供給帶來的重大風險，在市場需求以及預期心態下，MLCC 下半年仍將保持強勁拉貨動能；而在日廠供給受影響下，台系被動元件廠國巨、華新科、禾伸堂等可望迎來轉單。

8 月製造業 PMI 創 1 月以來低點 未來半年展望為今年新低

中華經濟研究院 1 日公布 8 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 下跌 3.1 個百分點至 62.1%，雖連 10 月維持在 60% 上，卻創下 1 月以來低點；同時，未完成訂單指數下跌 4.8 個百分點至 58.7%，未來六個月展望指數也下跌 4.9 個百分點至 61.3%，兩者同創去年 11 月以來低點。

中經院認為，PMI 雖跌至 1 月以來低點，並不代表景氣變差，仍要觀察後續全球供應鏈、海運和缺料等因素變化，同時，變種病毒造成疫情不確定性也會持續干擾經濟活動。